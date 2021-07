Ford Ranger Limited: os segredos para melhorar a produtividade no campo

A Ford tem uma longa história de parceria com o agronegócio brasileiro. Não é raro ver modelos antigos da marca, como o F100, o F1000 e o F250, circulando pelas fazendas. Por trabalhar próxima ao produtor rural, a montadora acaba conhecendo bem de perto suas necessidades. Reflexo disso é o bem-sucedido lançamento da Ford Ranger Limited, que acaba de chegar ao mercado na versão 3.2 Diesel com tração 4X4.

“Todos os atributos foram criados para auxiliar o produtor”, explica Antonio Freitas, gerente de marketing de Picapes da Ford. Segundo ele, o veículo é produzido dentro dos mesmos padrões de qualidade globais da série S americana, como o S15. “Fazemos testes rigorosíssimos de qualidade para que possamos oferecer uma picape segura e durável”.

A confiança construída pela marca reflete nos resultados de vendas, que mais do que dobraram de 2012 para cá, quando o market share passou de 9,4% para 21,4%, fazendo com que a montadora passasse da quarta posição para a vice-liderança entre as picapes mais vendidas.

Robustez no campo

Entre os diferenciais do Ford Ranger Limited, que chega ao mercado com preços a partir de 272.590 reais, Freitas destaca a capacidade de imersão (de 800 mm de profundidade) – a maior da categoria –, e o diferencial blocante traseiro, que eleva a capacidade off road da picape. “A Nova Ranger Limited consegue sair de situações em que até duas rodas fiquem sem o contato do chão por conta dessa característica”, explica.

O lançamento conta ainda com itens de série que contribuem com o aumento da produtividade no campo, como controle adaptativo de carga, para auxiliar o produtor rural a fazer transportes com mais segurança, compensando o balanço da carga; e um motor que consegue ser, ao mesmo tempo, potente e econômico. “No final do ano passado, batemos o recorde mundial de economia de consumo com a Ranger 2.2 4x4. Ela rodou 1.257 quilômetros com um tanque de combustível”, destaca o executivo da Ford.

No podcast a seguir, ele fala sobre outros elementos que tornam a Ford Ranger Limited ideal para quem vive no campo, entre eles a segurança e a preocupação com a conectividade, que permite que o produtor rural consiga, pelo app, gerenciar toda a frota, além de trancar e destrancar a porta, dar partida remota no veículo e até deixá-lo climatizado.

Ao todo, mais de 3.000 parâmetros são monitorados pela picape, capaz ainda de emitir até 38 tipos de alerta, em tempo real, para que o motorista acompanhe questões como pressão do pneu, nível de combustível e agendamento de revisões. Confira como foi o bate-papo e saiba mais sobre a nova Ford Ranger Limited:

Clique aqui para saber mais sobre a nova Ford Ranger Limited.