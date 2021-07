Exportações do agronegócio do Brasil em junho batem recorde de US$ 12 bi

As exportações do agronegócio brasileiro atingiram 12,11 bilhões de dólares em junho, recorde para o mês e alta de 25% no comparativo anual, impulsionada pelo aumento de 30,4% nos preços internacionais de produtos embarcados pelo país, informou o Ministério da Agricultura nesta terça-feira.

"Esse incremento nos preços, em virtude da recuperação econômica global, foi decisivo para o recorde do mês, já que houve queda de 4,1% no índice de quantum das exportações brasileiras", disse a pasta em nota.

Principal produto da pauta de exportação, a soja em grão registrou valor recorde de 5,30 bilhões de dólares (+23,4%) em embarques, mesmo com redução de 12,9% no volume exportado, de 11,1 milhões de toneladas.

O ministério também ressaltou o desempenho do setor de carnes, cujas exportações renderam 1,78 bilhão de dólares em junho (+26,6%).

"O incremento do valor ocorreu em função da elevação da quantidade exportada (+9,4%) como ao aumento médio do preço de exportação (+15,7%)."

A principal proteína animal exportada foi a bovina, com registros de 834,24 milhões de dólares (+12,7%). O volume, no entanto, caiu 6,7%, para 164 mil toneladas.

Em relação à carne de frango, as exportações subiram 45,8% para 636,26 milhões de dólares e 16,1% em volume, para 385 mil toneladas.

Já na carne suína houve registro recorde de exportações, com vendas externas de 268,31 milhões de dólares (+36,4%). A quantidade exportada também foi máxima histórica, com 107,2 mil toneladas (+12,9%).

O ministério ainda informou que as importações do agronegócio tiveram aumento de 54,2%, chegando a 1,28 bilhão de dólares. Desta forma, o saldo da balança comercial do agronegócio atingiu 10,8 bilhões de dólares.

