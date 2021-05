EXAME lança o podcast SuperAgro, que debate as oportunidades no campo

Campeão de produtividade no campo, com avanços significativos em tecnologia e sustentabilidade, o Brasil ainda patina para comunicar ao mundo os cuidados com a preservação dos recursos naturais. A cada novo maepamento de desmatamento na Amazônia, há ainda o desafio de preservar a reputação do agronegócio brasileiro mundialmente. Com a pressão crescente de fundos de investimento e entidades internacionais sobre o Brasil, a questão adquiriu um caráter emergencial.

O assunto é abordado no episódio de estreia do podcast SuperAgro, que vai ao ar todas as quartas-feiras, trazendo os desafios, as oportunidades e os grandes personagens do agronegócio brasileiro. O ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues é o entrevistado do episódio de lançamento.

"Se tivessemos mantido os níveis de produção de 30 anos atrás, precisaríamos de mais 109 milhões de hectares para colher a nossa safra. Hoje o agro brasileiro produz muito mais em uma área equivalente muito menor. Isso é sustentabilidade na veia, e precisa ser comunicado", diz Rodrigues, hoje coordenador da FGV Agro e embaixador da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação.

Em meio a grandes leilões de infraestrutura, como o da BR-153, no Centro-Oeste, além de cinco terminais portuários e 22 aeroportos, que geraram 48 bilhões de reais de investimentos, o podcast também discute as políticas públicas e estratégias de desenvolvimento para o agronegócio.

Rodrigues lembra que ainda é preciso avançar mais na logística para facilitar o escoamento da produção agrícola e atingir novos patamares de expansão. "Precisamos também de uma diplomacia de resultados, com mais acordos comerciais, e uma política de renda no campo", diz.

O podcast SuperAgro vai ao ar todas as quartas-feiras com os principais desafios e oportunidades do agronegócio, com apresentação de Carla Aranha, repórter de macroeconomia da EXAME.

