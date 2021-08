Com lucro recorde, 3tentos divulga resultado

A safra recorde de soja prevista para este ano e o planejamento estratégico azeitado, voltado para a expansão do negócio, foram alguns dos fatores essenciais para os bons resultados da 3tentos, empresa de distribuição de insumos agrícolas, originação de grãos e processamento que abriu capital em julho. No primeiro semestre deste ano, a receita operacional líquida passou para quase 2 bilhões, um aumento de 43,2% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro líquido cresceu ainda mais -- 274% --, alcançando 165,3 milhões no primeiro semestre deste ano.

As 137 milhões de toneladas que a safra de soja devem atingir este ano, 10% a mais do que em 2020, explicam ao menos parte do bom resultado conquistado no segmento de insumos, que apresentou crescimento, de 158,5% no segundo trimestre do ano, com receita operacional líquida de 159,3 milhões de reais. A venda de fertlizantes cresceu 222,7%. "É preciso lembrar que não só o volume de produção vem aumentando, mas também a produtividade", diz Luiz Osório Dumoncel, CEO da 3tentos. "Os planos de expansão da empresa caminham no sentido de acompanhar o desenvolvimento do agronegócio brasileiro".

O plano de expansão inclui a abertura de lojas -- das sete unidades previstas para serem inauguradas este ano, três já estão em funcioamento, nas cidades de Santiago, São Borja e Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul. Até o final do ano, deverão ser abertas mais quatro unidades. A construção de uma fábrica de processamento de soja no Mato Grosso, para a produção de farelo e óleo, também faz parte da estratégia de crescimento da companhia.