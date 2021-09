Clima pode cortar produção de café e açúcar pela metade até 2099

Por Áine Quinn, da Bloomberg

A produção de commodities importantes, como açúcar e café, pode cair até 59% no longo prazo devido à mudança climática, segundo relatório do Instituto Ambiental de Estocolmo, que também prevê maior oferta de trigo.

Estados Unidos, China e Brasil são “fontes significativas de risco climático para os mercados globais de commodities”, diz o relatório, argumentando que as mudanças irão afetar antigos fluxos comerciais ao redor do mundo, com o risco de agitação social.

Apenas nos EUA, a estimativa é que a produção de milho caia quase pela metade no longo prazo (2070-2099) devido às temperaturas mais altas, segundo o instituto, colocando em risco países que compram o grão. A produção na Rússia e no Canadá aumentaria 13% e 17%, respectivamente, mas não o suficiente para compensar os déficits em outros lugares.

Embora a produção de trigo possa crescer 14%, isso exigiria um deslocamento caro da produção para a Europa e regiões da América do Sul e da Ásia. Rússia e Canadá têm como elevar a produção de milho, soja e arroz, mas as áreas de cultivo provavelmente precisariam ser deslocadas dentro desses países, disseram os autores do estudo em apresentação.

O relatório, que antecede a cúpula climática COP26 das Nações Unidas no mês que vem em Glasgow, pede que autoridades olhem além das fronteiras nacionais para combater a mudança climática. As estimativas focam no impacto das temperaturas mais altas e excluem as consequências de eventos climáticos extremos.