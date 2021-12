China deve leiloar 500 mil toneladas de trigo

A China venderá 500.000 toneladas de trigo em leilão das reservas estatais em 5 de janeiro, disse o National Grain Trade Center em um comunicado na noite de quarta-feira.

O leilão, segundo lote significativo desde a nova colheita deste ano, foi aberto apenas às empresas processadoras de farinha de trigo, segundo o edital.

O trigo comprado só pode ser processado pelas usinas de moagem e não pode ser revendido, dizia o comunicado.

Os produtores chineses de ração adquiriram o trigo dos estoques do Estado durante os leilões da safra passada para substituir o milho, cujos preços haviam disparado para níveis recordes.

A forte demanda do setor de rações elevou os preços do trigo neste ano, ao mesmo tempo que os principais políticos renovaram o foco na segurança de grãos no país mais populoso do mundo.

Pequim vendeu 891.938 toneladas de trigo em um leilão de reservas estatais em outubro, que foi aberto a fábricas de moagem e empresas de ração e pecuária.