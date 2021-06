Argentina limita exportação de carne para garantir preços domésticos

O governo da Argentina anunciou nesta terça-feira limitações às exportações de cortes de carne bovina amplamente consumidos no mercado interno para evitar aumentos no preço local da proteína.

O anúncio ocorreu dois dias após o término da suspensão que o governo havia imposto por um mês a todos os embarques de carne, o que gerou um forte protesto do setor agrícola.

"As exportações serão reabilitadas, mas até completarem 50% da média dos embarques do ano passado", disse em coletiva de imprensa o ministro de Desenvolvimento de Produção da Argentina, Matías Kulfas.

A carne bovina argentina é considerada de alta qualidade e, portanto, não é fácil de substituir.

