Agropecuária é atividade que mais cresceu no primeiro trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da agropecuária foi o que mais cresceu no primeiro trimestre deste ano entre as atividades que compõem a economia brasileira. O setor teve alta de 5,7% em relação aos três meses anteriores e foi destaque na composição do PIB do país, que veio mais positivo do que o esperado no período.

O crescimento da agropecuária se deu diante da melhora na produtividade e no desempenho de alguns produtos, sobretudo, a soja, aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado, destaca, pode ser explicado pelo desempenho positivo de, além da soja, que teve alta de 8,6%, do fumo, que teve aumento de 3,6%, e arroz, cuja produção cresceu 0,3%.

Culturas que também possuem safra relevante no trimestre, como o milho e mandioca, no entanto, tiveram queda na produção anual. O milho registrou queda de 0,7% na produção, e a mandioca, de 1,3%.

Além delas, a pecuária e a pesca também tiveram desempenho fraco no primeiro trimestre do ano, "enquanto as estimativas para Produção Florestal foram positivas", informou o instituto.

Em relação ao primeiro trimestre de 2020, o setor teve alta de 5,2%, segundo os dados divulgados pelo IBGE, e sob a ótica da produção, foi a única atividade que registrou crescimento no acumulado dos quatro trimestres até março deste ano, com alta de 2,3%. No período, os serviços tiveram queda de 4,5% e a indústria, de 2,7%. O PIB agropecuário fechou o trimestre com R$ 208,8 bilhões.

A atividade econômica do primeiro trimestre divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ficou acima da mediana das previsões de economistas, com o crescimento de 1,2%, o que fez com que as projeções de instituições financeiras para o crescimento do país ao final no ano aumentassem.

"Esse crescimento é explicado pelo bom desempenho da agropecuária, com crescimento de 5,7%, muito explicado pelo aumento da nossa principal lavoura, a soja", avalia a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis.

Além da agropecuária, os serviços e indústria também tiveram crescimento no trimestre, embora mais tímido. O setor de serviços teve alta de 0,4% e a indústria, de 0,7%.

