BRASA Summit: conferência tem palestras com CEOs e pesquisadores

A BRASA, maior associação de estudantes brasileiros no exterior, dá início nesta sexta-feira, 8, ao BRASA Summit um evento voltado a formar os futuros líderes brasileiros.

Além de painéis e palestras, a BRASA Summit traz ainda feira de carreiras com empresas parceiras, competição de pitches, e outras iniciativas, como o Publica na Summit, uma competição que tem como objetivo a divulgação científica.

Este ano, as discussões giram em torno de temas contemporâneos e importantes, como educação, tecnologia e saúde, empreendedorismo e desigualdade, sustentabilidade corporativa e liberdade de expressão.

A conferência, voltada exclusivamente para estudantes e recém-formados, acontece este ano em um formato híbrido, com transmissão e participação online junto a uma edição presencial, na Georgia Institute of Technology, em Atlanta, nos EUA.

A Exame é parceira da BRASA na transmissão do evento, que poderá ser acompanhada pelo portal.

Confira a programação completa:

Sexta-feira, 8 de outubro

11h45 - Abertura

Palestrante Carlos Murillo - presidente da Pfizer na América Latina

12h30 - 13h45 - O Papel do Empreendedorismo na Redução da Desigualdade

Participantes:

João Ricardo Mendes - CEO do Hotel Urbano

Fred Trajano - CEO Magalu

Mariano Gomide - CEO VTEX

15h15 - 16h30 - Desafios da Sustentabilidade Corporativa

Participantes:

Carlo Linkevieius - Diretor exec. do Pacto Global da ONU no Brasil

Carla Crippa - VP corpo affairs da Ambev

Alexandre Malfitani - CFO Azul Airlines

Roberto Marques - CEO Natura

18h30 - 19h45 - Os Limites da Liberdade de Expressão na Política

Participantes:

Adilson Moreira - Professor Universitario Especialista em Direito Antidiscriminatorio

Rafael Monteforte - Ex-CEO Américas Brasa

Leilia Lopes - COO Brasa

Camilla Paiva - Ex-CEO Europa Brasa

Sábado, 9 de outubro

10h30 - 11h45 - O Impacto das Tendências do Mercado Financeiro na Economia

Participantes:

Luiza Haussen - International Business/ Administração, Université Paris XII/ UFRGS

Marcelo Sampaio - Co-Fundadora e CEO da Hashdex

Mansueto Almeida - Economista-chefe no BTG Pactual

Ana Karina Bortoni - CEO do Banco BMG

Roberto Martins - Head Global Wealth Solutions do Itaú International

12h - 13h15 - A Tecnologia Como Agente Transformador da Saúde

Participantes:

Victor Maia Dubeux - Wharton School - University of Pennsylvania

Natalia Pasternak - Fundadora e Presidente do Instituto Questão de Ciência

Denise Cardo - Diretora da Divisão da Promoção da Qualidade de Saúde na CDC

Thomaz Srougi - Fundador e CEO do Dr.Consulta

18h15 - 19h30 - A Educação no Pós-crise

Participantes:

Karine Oliveira - CEO na Wakanda Educação Empreendedora

Iona Szkurnik - Fundadora e CEO da Education Journey

Thiago Rached - CEO da Letrus

Thamara de Paulo - Education and International Development, University College London

19h45 - 20h15 - Palestra de Encerramento

Participação:

Paulo Passoni - Managing Investment Partner do Softbank Latam Fund