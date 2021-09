BRASA abre concurso para ampliar divulgação de pesquisadores brasileiros

Estão abertas as inscrições para o Publica na Summit, um evento realizado pela BRASA, associação de estudantes brasileiros no exterior, que tem como intuito democratizar e divulgar pesquisas científicas feita por estudantes brasileiros em universidades ao redor do mundo.

Os participantes terão a oportunidade de apresentar seus projetos de pesquisa a um grupo de professores durante a conferência BRASA Summit, no dia 9 de outubro. O projeto vencedor também contará com divulgação na Exame. As inscrições podem ser feitas no site e alunos de graduação e pós-graduação com pesquisas fora do país podem participar.

Para se inscrever, pesquisadores precisam gravar um vídeo de até 3 minutos, em português, que será avaliado pela Exame em objetividade de comunicação da pesquisa e devem ser explicados de maneira simples, sem jargões. Todos os vídeos serão divulgados no BRASA Publica e também nas redes sociais da associação.

Também será preciso conceber um pôster e uma apresentação, em inglês, que serão julgados, no dia do evento, por professores da universidade Georgia Tech e da Savannah College of Art and Design.

Os materiais serão avaliados por critérios de comunicação, como compreensão do tema abordado, engajamento e clareza. A ideia é que as pesquisas sejam apresentadas de maneira que possam ser entendida pelo maior número de pessoas possível.

As inscrições para participar do Publica na Summit vão até dia 27 de setembro. Os interessados precisam também ter ingressos para participar da conferência BRASA Summit, que acontece entre os dias 8 e 9 de outubro, na Georgia Tech, em Atlanta. Mais informações estão disponíveis no site do evento e nas redes sociais da BRASA.

O BRASA Summit é um evento para estudantes brasileiros que aborda temas como ciência, desenvolvimento econômico, empreendedorismo, educação e igualdade de oportunidades. A Exame é parceira de transmissão e divulgação do evento.