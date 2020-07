Yves Saint Laurent estreia novos perfumes com festa de luxo online

Mesmo com a pandemia de coronavírus, o mercado de luxo segue movimentado e continua trazendo lançamentos. Nesta quarta-feira, 15, será a vez da Yves Saint Laurent.

O braço de beleza da marca francesa tratá ao público o lançamento de dois novos perfumes — o Libre e o Y — em uma festa de luxo online com direito a DJs e celebridades.

Com o tema “A liberdade vem de dentro”, a festa YSL Beauty Club será comandada por Hugo Gloss e terá “pistas de dança” com sets dos DJs Pathy Dejesus e Jetlag. Entre os confirmados estão nomes como Marina Ruy Barbosa, Lellê do Passinho, Flavia Pavanelli, Karol Queiroz, Felipe Titto, Caio Castro, Icaro Silva e Mateus Verdelho.

As novas fragrâncias Libre e Y são representadas pelos cantores Dua Lipa e Adam Levine, do Maroon five, respectivamente. Ambos devem estrelar campanhas para os novos produtos após a pandemia.

Segundo a marca, o perfume Libre, da cantora Dua Lipa, traz um toque de fougère, essência com lavanda presente em fragrâncias masculinas, além de flor de laranjeira e a baunilha, dando notas florais, sexy e de frescor e que representam a força da mulher moderna, juntando poder e hiper feminilidade em um só frasco.

Já a fragrância Y, de Adam Levine, personifica as peças icônicas da YSL: a camiseta branca com a jaqueta preta. Com toques de gerânio, aldeídos brancos, incenso e âmbar cinza, a eau de toilette evoca calor e intensidade, equilibrando frescor e força, luz e sombra, sensualidade e sofisticação. O perfume representa o homem moderno, que corre atrás de suas paixões e traça seu próprio caminho, unificando inspiração e determinação.

De acordo com a organização do evento, a ideia da festa virtual é promover experiências em tempo real e atividades interativas assim como aconteceria sem o distanciamento social.