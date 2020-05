Vinícola Santa Rita traz vinho em lata para o Brasil a partir de R$ 18,00

Primeira vinícola latino-americana a produzir vinho em lata, a marca chilena Santa Rita acaba de trazer a novidade para o mercado brasileiro. Segundo a empresa, o lançamento visa aumentar a praticidade do consumo da bebida, em linha com o que já acontece em outros países. Antes do Brasil, as opções em lata do vinho branco e rosé foram lançadas no Chile e no Reino Unido.

Custando a partir de R$ 18.00, as latas estão disponíveis nas lojas e-commerce do Angeloni, Rede OBA, Zaffari e Divvino. Além de serem mais práticas e mais fáceis de serem recicladas, as embalagens em lata também facilitam o transporte e consumo da bebida. Nos últimos anos, a tendência vem se popularizando no Brasil. Em junho do ano passado, a AB InBev adquiriu o controle da Swish Beverages, dona da Babe Wine, conhecida por seus vinhos em lata.

Fundada em 1880 no Chile, a Vinícola Santa Rita entrou para o ranking das marcas de vinho mais admiradas do mundo, elaborado pela revista inglesa Drinks International, que classifica os 50 melhores produtores do mundo inteiro. Também por 10 vezes consecutivas, a marca levou o título de Winery of the Year, oferecido pela revista Wine & Spirits.

Confira abaixo as opções de vinho em lata:

Rita Rosé

Rita Rosé é um vinho rosa pálido com toques delicados de framboesa e salmão. Apresenta notas de frutas vermelhas, como morangos e cerejas. O paladar destaca um sabor vibrante e fresco. É a combinação perfeita para acompanhar saladas, frutos do mar e peixe fresco, além de poder ser consumido como aperitivo. Servir refrigerado entre 9-10 ° C.

Valor médio: R$ 18,99 a lata de 250 ml

Rita Sauvignon Blanc 2019

Rita Sauvignon Blanc é um vinho branco, muito fresco, com baixo teor alcoólico e baixas calorias. Este vinho apresenta notas de pêssegos, frutas cítricas e abacaxi. Na boca é macio, suculento e muito fresco. Ideal para os dias mais quentes, para ser consumido como aperitivo ou acompanhando peixe, frutos do mar e saladas.

Valor médio: R$ 18,99 a lata de 250 ml