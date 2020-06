Veja o Batmóvel em ação nos bastidores de Esquadrão Suicida

Esquadrão Suicida, o novo grande filme da DC Comics, está sendo gravado em Toronto, no Canadá, e obviamente alguns spoilers já vazaram nas redes sociais. Como um vídeo do Batmóvel, veículo do Batman, em ação.

O automóvel visto no set de gravação e divulgado pelo usuário do Instagram identificado como terenceyip não é exatamente igual ao que o diretor Zack Snyder revelou no ano passado para o filme Batman vs Superman: A Origem da Justiça, já que não possui uma torre de artilharia na parte dianteira. Mas sabemos que tudo ainda pode mudar, já que o filme só tem previsão de estreia para o meio do ano que vem, mais especificamente dia 4 de agosto no Brasil.

Apesar de o filme contar com diversos vilões de Batman — como Arlequina e Coringa — o próprio super-herói ainda não foi confirmado no longa.

Assista aos vídeos e veja imagens do Batmóvel abaixo:

O suposto carro utilizado por Coringa também foi flagrado em ação e divulgado no Instagram. Veja abaixo:

Fonte: Latino Review.