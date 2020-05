Universal anuncia quando abrirá parques de diversão em Orlando

Os parques da Universal Studios em Orlando, na Flórida, Estados Unidos, estão fechados desde o dia 16 de março por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas uma boa novidade para os fãs dos está a caminho: a partir de 14 de maio, a Universal iniciou a reabertura por fases dos parques de diversão. Em 5 de junho, eles serão abertos para o público geral. A reabertura incluirá o Universal Studios Florida, o Universal’s Islands of Adventure e o Universal’s Volcano Bay, todos no estado americano. É lá que fica localizado o parque temático do bruxo Harry Potter.

Durante esse período, toda a visitação será “cuidadosamente gerenciada e controlada”, segundo comunicado enviado à imprensa. Os membros da equipe dos parques serão treinados e alguns procedimentos de saúde serão seguidos, seguindo três áreas: triagem, espaçamento e higienização. A partir da data, tanto visitantes quanto funcionários precisarão usar máscaras faciais contra a covid-19 e observar as diretrizes de distanciamento social, também terão de realizar verificações de temperatura antes de entrar no local — acima de 38ºC, a pessoa não poderá entrar no parque.

Outros procedimentos adotados pela empresa são o aumento de espaçamento entre veículos no estacionamento, redução da visitação diária do parque, número controlado e reduzido de visitantes em shows e nos restaurantes e algumas áreas e eventos seguirão fechadas, mas quais não foram informadas. Também serão adotadas as filas virtuais em atrações selecionadas e pagamentos sem dinheiro e “sem contato” sempre que possível. “Os visitantes devem avaliar os próprios riscos antes fazerem a visita – e não é recomendável que idosos ou indivíduos do grupo de risco com sérias condições médicas subjacentes visitem o destino. Pessoas assintomáticas ainda podem espalhar a COVID-19 se estiverem infectadas. Qualquer interação com o público em geral apresenta um risco elevado de exposição à COVID-19 e o Universal não pode garantir que os visitantes não sejam expostos durante sua visita”, afirma o comunicado.

Os hotéis de resort também serão reabertos e os planos serão divulgados em breve, segundo a companhia.

Em 2019, o lucro dos parques da Universal foi de 1,5 bilhão de dólares, o que representou um crescimento de 7,5% em relação ao ano anterior. Um dos motivos, segundo a organização, foi o aumento no fluxo e nos gastos dos visitantes.

Para 2020, era planejado abrir uma área temática voltada ao jogo de console Nintendo e a expectativa era de lucro alto — planos que, assim como muitos, tiveram de ser adiados para um amanhã livre de covid-19.