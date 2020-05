Tomar uma cerveja pode exigir reserva em alguns bares dos EUA

Para conseguir lugar em um bar após a pandemia, em alguns casos, será preciso fazer reserva em um aplicativo com antecedência. Ao se prepararem para a reabertura, bares buscam maneiras de garantir que clientes possam evitar filas e beber a uma distância segura.

Kind Regards e Flatiron Room, em Nova York, The Roosevelt Room, em Austin, e En Garde Winery em Sonoma, Califórnia, estão entre os que se registraram para um serviço de reservas com a OpenTable, disse a plataforma on-line na quinta-feira.

A crise de coronavírus atingiu em cheio bares e restaurantes porque agora mais pessoas comem e bebem em casa para reduzir o risco de infecção. À medida que partes dos EUA e de outros países retomam a atividade econômica e consumidores começam a se aventurar, os estabelecimentos estudam formas de oferecer uma experiência mais segura.

“Bares e vinícolas devem operar de maneira diferente com a reabertura”, disse Andrea Johnston, diretora de operações da OpenTable, com sede em São Francisco.

O The Roosevelt Room, que batizou seu coquetel de absinto e suco de limão em uma garrafa de água mineral Topo Chico de “Death Valley” (vale da morte) está modificando o layout e limitando o tamanho dos grupos, disse Justin Lavenue, coproprietário e operador. “A OpenTable está ajudando a adaptação.”

Embora vinícolas e alguns bares que oferecem refeições já fizessem parte da plataforma, a OpenTable agora está disponível para estabelecimentos de bebidas no mundo todo, informou a empresa na quinta-feira em comunicado.

A OpenTable, fundada em 1998, diz que conecta clientes com mais de 60 mil restaurantes globais. A empresa, adquirida pela operadora de sites de viagens Booking Holdings em 2014, atua em mais de 80 países, de acordo com o site.

“A oportunidade surgindo desta crise será maior do que poderíamos imaginar”, disse em entrevista Steve Hafner, diretor-presidente da OpenTable e Kayak, controladas pela Booking Holdings.