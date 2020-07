Time Washington Redskins vai mudar de nome e logo após protestos

O time de futebol americano Washington Redskins, um dos mais tradicionais da NFL (liga de futebol americano dos EUA), vai passar por uma mudança drástica, a maior de sua história de 88 anos. O time vai abandonar o nome “Redskins”, que pode ser traduzido como “pele vermelha” e que remete com conotação pejorativa aos nativos americanos, e seu logo, que traz o rosto de perfil de um chefe ameríndio.

O time, que já ganhou cinco títulos nacionais (Três Super Bowls e dois títulos pré-1970, quando as duas ligas de futebol americano se uniram), anunciou a mudança nessa segunda-feira (13) em suas redes sociais. A mudança vem após anos de críticas e protestos antirracistas quanto ao nome e logo do time.

Até 1933, a franquia era sediada em Boston e se chamava Braves. Quando se mudou para Washington, adotou o nome Redskins. Em 2013, o dono da franquia, Dan Snyder, afirmou que a mudança de nome seria impossível. Nos últimos anos, contudo, a pressão pela mudança cresceu. Há duas semanas, o time anunciou que estava revisando o nome e que traria novas informações em breve.

Segundo o comunicado, o time vai criar novo nome e logo pensando em realçar “orgulho e tradição dessa rica franquia e inspirar patrocinadores, fãs e comunidade pelos próximos 100 anos”.

A mudança veio com pressão econômica. Um grupo de investidores, de três patrocinadores da equipe, pediu que as empresas rompessem vínculo com o time caso o nome “Redskins” permanecesse. A FedEx Corp, que tem os naming rights do estádio do time, também pressionou pela mudança.

A mudança pode pressionar outros times americanos a revisarem seus nomes e logos. Poucos times ainda mantém menções aos índios americanos em suas franquias, como o Kansas City Chiefs da NFL e os Atlanta Braves e os Cleveland Indians da MLB, a liga de beisebol. Este último ainda não mudou de nome, mas “aposentou” seu mascote, o “Chefe Wahoo”, e disse que está em processo de reavaliação de nome.