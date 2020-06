The Blacklist: pandemia motiva final feito em animação

Será nesta quinta-feira, 18, que irá ao ar o episódio especial da série The Blacklist, que usa animação como forma de driblar a questão do isolamento social por causa da pandemia do coronavírus, que suspendeu as gravações com elenco.

Esse será o 19º e último episódio da sétima temporada e vai ao ar às 22h, pelo canal AXN. Mas a tarefa de realizar esse final dessa forma não foi nada fácil, primeiro porque a equipe de produção precisou escolher que partes do roteiro possibilitariam essa transformação em desenho. Depois tiveram de enviar equipamentos profissionais de gravação de áudio para os atores, que estavam confinados.

Agora, imagina James Spader, que interpreta Reymond Reddington e estava em uma fazenda do século 19, distante de tudo, e que precisou recorrer a métodos rudimentares para captar um áudio cristalino.

Bem, fora todo transtorno para tornar viável esse episódio, o que interessa mesmo é saber que viveremos fortes emoções, com Liz (Megan Boone) sendo forçada a tomar uma decisão radical.