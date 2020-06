Terry Crews faz vídeo para família de João Pedro, menino negro morto no RJ

Terry Crews é um ator americano bastante conhecido por seus papéis nas séries Todo Mundo Odeia o Chris, Brooklyn Nine-Nine e também por sua participação na comédia As Branquelas.

Em um dos episódios de B99, Terry, que é um dos policiais de Nova York onde a série se passa, é abordado de forma racista por um colega de profissão ao procurar um brinquedo da filha no bairro residencial em que mora. Sem distintivo, e apenas pela cor de sua pele, o personagem de Crews é levado à delegacia. Mesmo em sua posição fictícia, ele não fica imune.

O mesmo acontece em vários casos na vida real.

Em um vídeo gravado para a campanha Movimentos Favelas Na Luta, coletivo que busca lutar pelos direitos dos moradores das comunidades cariocas, Crews se solidariza com a família de João Pedro, adolescente de 14 anos que foi assassinado pela polícia dentro de sua casa.

“Eu sou Terry Crews e gostaria de me solidarizar à família de João Pedro. Apoio todos vocês em sua luta pela justiça e pelo fim da brutalidade policial aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Eu apoio os ativistas negros brasileiros, as pessoas que vivem nas favelas, as mães das vítimas e todos que estão lutando contra o racismo e a violência”, disse ele.

https://www.instagram.com/p/CBO7GsQgXL6/