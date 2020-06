Teatro em Barcelona reabre com ópera para milhares de plantas

Após mais de três meses fechado por conta da pandemia do novo coronavírus, o tradicional Gran Teatre del Liceu de Barcelona reabriu nesta segunda-feira, 22, para um concerto exclusivo e com lotação máxima. O público, no entanto, não foi de apreciadores de ópera, mas sim um plateia tomada de plantas verdes.

Segundo o site especializado em música, NPR, o teatro encheu 2.292 assentos com plantas para a apresentação de um quarteto de cordas. A performance também foi disponibilizada para ouvintes humanos via transmissão ao vivo.

Segundo comunicado publicado no site do Gran Teatre del Liceu, as plantas foram entregues aos profissionais de saúde da cidade espanhola.

“Após um período estranho e doloroso, o criador, o diretor artístico do Liceu e o curador nos oferecem uma perspectiva diferente para o nosso retorno à atividade, uma perspectiva que nos aproxima de algo tão essencial quanto o nosso relacionamento com a natureza”, diz trecho do texto.

Os organizadores escreveram que queriam reconhecer o trabalho dos profissionais de saúde, que serviram “na frente mais difícil de uma batalha sem precedentes para as nossas gerações”.

A Espanha encerrou o estado nacional de emergência no último domingo, suspendendo um bloqueio que estava em vigor há três meses. Por enquanto, estabelecimentos como teatros e cinemas podem operar com restrições de capacidade.

Veja vídeos da apresentação: