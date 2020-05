Sucesso lá fora, série “Pessoas Normais” chega ao streaming no Brasil

O fenômeno britânico “Pessoas Normais” começou com o segundo romance da escritora irlandesa Sally Rooney, “Normal People”. O livro de 2018 vendeu, somente nos EUA, mais de 64.000 cópias em sua versão de capa dura e virou best-seller do The New York Times. No Brasil, a editora Companhia das Letras lançou a tradução.

Com a chegada da adaptação para a televisão, produção da plataforma Hulu, o fenômeno só cresceu. Após as boas críticas do livro, a série protagonizada por Daisy Edgar-Jones e Paul Mescal também tem conquistado fãs e crítica.

“Pessoas Normais” conta a história da complexa amizade e relação entre dois adolescentes, Connell e Marianne. De colegas de colégio até o Trinity College, em Dublin, ambos mostram como é viver em uma Irlanda complicada após a crise econômica de 2008.

O streaming Hulu ainda não chegou ao Brasil, apesar de contar com grandes sucessos queridos dos brasileiros, como “The Handmaid’s Tale” (aliás, outra série baseada em um romance de uma autora – no caso, a canadense Margaret Atwood).

Mas a plataforma de streaming Starzplay, que chegou recentemente ao Brasil, acaba de adquirir os direitos de transmissão do seriado. “Normal People” estará disponível na América Latina e também em países da Europa e no Japão. A previsão de estreia é para o segundo semestre. Serão doze episódios de 30 minutos cada.

A produção da série é da Element Picture, produtora que já venceu Oscar e Bafta. Alguns episódios foram dirigidos por Lenny Abrahamson, diretor indicado ao Oscar por “O Quarto de Jack”. A diretora Hettie Macdonald também assina a direção.

No Brasil, a Starzplay está disponível para iOS e Android. Assinantes do canal Starzplay via Apple TV também tem acesso ao conteúdo. A plataforma vem investindo na compra de novos conteúdos, como “The Great”, série da Hulu que estreia em junho com grandes nomes no elenco, como Elle Fanning e Nicholas Hoult. Ela também comprou os direitos da série “O Nome da Rosa”, nova produção dirigida por John Turturro baseada no romance de Umberto Eco.

A assinatura mensal do Starzplay custa R$14,90 atualmente.