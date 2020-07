Se o tédio da quarentena fez com que você se cansasse das séries da Netflix ou da Amazon Prime Videos — ou mesmo se você já viu todas as séries que podia —, o Spotify lança um novo formato de entretenimento.

Disponível a partir desta terça-feira, 7, Sofia é a primeira áudio série original da plataforma. Dão vida (e voz) aos personagens atores como Monica Iozzi, Cris Vianna, Otaviano Costa e Hugo Bonemer.

No enredo, Iozzi é Helena, uma mulher que deixa sua cidade natal para trabalhar na empresa que comanda a Sofia — a assistente virtual do momento. O emprego, no entanto, não é exatamnte o que ela esperava.

A série tem sete episódios, com durações que variam entre 15 e 22 minutos.

O lançamento de Sofia no Brasil ocorre ao mesmo tempo em que o Spotify lança versões da série em três outros países: Alemanha (Susi), França (Sara) e México (Sonia).

Todas as produções são adaptadas da série original Sandra, que se passava em Nova York. Cada uma das adaptações tem ajustes, é claro, para o idioma, mas também abraça as nuances das culturas locais.

“Ouvir a série é uma viagem prazerosa”, diz Otaviano Costa. “O trabalho nos aproxima de um mundo distópico e louco, que já vivemos no nosso cotidiano quando usamos assistentes virtuais.”

Escute a série na íntegra