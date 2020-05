Space Force, nova série de Steve Carell na Netflix, tem piadas e problemas

Em 2018, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump falou sobre uma ideia um tanto peculiar: o país precisava de uma nova força armada, dessa vez focada no espaço sideral. Era a sua ideia de “Space Force”. Para ele, marcar presença no espaço era crucial para a segurança da nação nas próximas décadas ou século. A ideia vingou. A Air Force Space Command, criada nos anos 1980, se transformou em 2019 na United States Space Force.

Mas o que há para fazer no espaço? O que a equipe recrutada para compor a nova força armada vai fazer enquanto não existem missões semanais à Lua, Marte ou outro planeta? A partir dessa premissa, o ator Steve Carell (“The Office”) se uniu ao amigo Greg Daniels, que criou “The Office”, para criar “Space Force”, nova série de comédia da Netflix, que estreia hoje (29) na plataforma e que conta o dia a dia desses novos soldados.

Em dez episódios, “Space Force” traz Carell como o bem-intencionado (mas atrapalhado) General Mark R. Naird, que é obrigado a cuidar desse novo braço das forças armadas, que ainda carece de prestígio e interesse. Ao lado dele, o principal cientista da nova organização, Dr. Adrian Mallory, em uma ótima atuação de John Malkovich.

Ao lado de Carell e Malkovich, mais centrais no roteiro, um rol de personagens que ganham espaço a cada episódio: a filha e a mulher do General Naird, interpretadas por Diana Silvers e Lisa Kudrow; o engraçado relações públicas do general, encarnado por Ben Schwartz; ou a piloto novata tentando encontrar espaço e respeito, intepretada por Tawny Newsome.

No primeiro episódio, Naird, estreando na Space Force, precisa conter seu entusiasmo enquanto o doutor Mallory tenta convencê-lo de que o clima não é ideal para o lançamento de um novo satélite. No segundo episódio, os soldados dependerão de um macaco e um cachorro para tentar consertar o satélite americano que foi sabotado no espaço por uma nação inimiga.

A série tenta trazer piadas sobre assuntos contemporâneos e não disfarça que a administração Trump é vista como perfeita para praticar a comédia. Entre os republicanos e patriotas da base da Space Force, a China é o grande novo “inimigo” americano, enquanto os russos são confiáveis e de maneira alguma espiões (contém ironia). Também não faltam piadas que brincam com terraplanistas, criacionistas e pessoas que não confiam na ciência. Em alguns momentos, a piada é sobre como os EUA gostam de resolver tudo: jogando bombas – sim, bombas, mesmo que no espaço. A dúvida é: uma bomba funciona no vácuo? A Space Force parece não ter a resposta.

Para os fãs de “Friends” mais empolgados com “Space Force” por causa da presença de Lisa Kudrow, os episódios podem se revelar decepcionantes, já que a participação da atriz é bem pequena.

As piadas do seriado, quando surgem, são boas, assim como a presença de Carell na tela é sempre chance de ver um excelente ator em ação, mas mesmo assim os episódios, de mais de trinta minutos, se revelam um tanto longos, sem ritmo e recheados de muitos minutos de pouca comédia.