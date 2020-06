Sem dinheiro, Festival de Cinema de Brasília é cancelado

O mais antigo festival de cinema do País não terá edição este ano. Foi cancelado devido à falta de verbas, anunciou a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Esta seria a 53ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, evento criado em 1965 por, entre outros, Paulo Emilio Sales Gomes, então professor da Universidade de Brasília. Antes, o evento tinha sido interrompido entre 1972 e 1974 por problemas com a censura, durante a ditadura militar. Esta será a terceira interrupção em sua história – caso, de fato, o cancelamento se confirme.

A Secretaria de Cultura já avisou que não tem dinheiro. Havia separado R$ 3 milhões para o evento mas, em função da pandemia do novo coronavírus, a verba fora cortada pela metade. Com R$ 1 5 milhão, seria um festival misto, parte online, parte no cinema drive-in da cidade. Mas o dinheiro foi todo contingenciado devido à crise econômica e sanitária.

No entanto, a comunidade cinematográfica do Distrito Federal não aceita o cancelamento como fato consumado e tenta ainda se organizar para que o evento seja realizado, de alguma forma. Não se sabe ainda quais seriam as alternativas, se é que existem.

Outros festivais também sofrem com a pandemia. O Olhar de Cinema de Curitiba, que seria realizado este mês, foi adiado. Também postergado foi o Festival de Gramado, que seria em agosto e já mudou a data para setembro. Outros festivais estão de olho no calendário em busca de datas. Podem também sofrer mudanças, ou simplesmente ser adiados para o ano que vem.