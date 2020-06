Rocco lança novo livro de Jogos Vorazes nesta sexta-feira

Após as notícias da série de “Percy Jackson e os Olimpianos”, o novo livro de “Crepúsculo” e a série da saga “A Seleção”, os fãs de livros infanto-juvenis e realidades distópicas tem mais uma razão para comemorar: o lançamento do novo livro de “Jogos Vorazes“. Nesta sexta-feira, 19, o quarto livro da saga que acompanha Katniss Everdeen passará a ser comercializado.

O livro prelúdio “A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes” antecede os jogos que Peeta e Katniss participaram, tendo como foco o presidente Coriolanus Snow – em sua juventude. Sessenta e quatro anos antes do primeiro livro, Snow tenta reerguer a aparência de sua família, que havia perdido tudo, diante da Capital de Panem – país que vive de aparências.

Com sua personalidade ambiciosa, o presidente consegue enganar seus colegas e se torna um candidato para ser mentor do tributo que vencer o próximo jogo voraz. A partir disso, sua vida passa a girar em torno de suas escolhas – que podem ditar se ele terá uma vida de sucesso, ou fracasso.

Para a imprensa americana, a autora Suzanne Collins comentou que pensou na criação de Snow como explicação para sua figura autoritária desde o começo da saga. “Experiências de sua infância, assim como seus relacionamentos complicados formaram seu caráter autoritário. Mas, além de considerar tudo isso, você ainda precisa deixar espaço para a personalidade de Snow. Ele é um produto da natureza ou da criação? Todos da sua geração sofreram traumas, perdas e privação”, disse Collins.

Ela acrescenta que, na época em que o livro se passa – durante os Dias Sombrios -, Panem é marcada por pessoas tentando recuperar as suas vidas, se recuperando das consequências da guerra. A personalidade controladora de Snow, somada com seus traumas e perdas familiares, fez com que ele se tornasse uma figura manipuladora, com a necessidade de culpar alguém por suas próprias tragédias.

Ainda que não exista menção de Katniss nesse livro, ele é uma boa escolha para os fãs – e novos leitores – da saga que querem aprender um pouco mais sobre o passado desse país que tem como diversão o sofrimento de seus próprios habitantes.

O livro pode ser adquirido pelo site oficial da Rocco, por um preço de 59,90 reais. Apenas durante a primeira tiragem da pré-venda, já foram vendidas mais de 2,5 milhões de cópias. No cinema, a franquia de filmes da Lionsgate que foi inspirada nos livros arrecadou, globalmente, cerca de 3 bilhões de dólares – e o novo livro já tem uma adaptação para as telonas confirmada.