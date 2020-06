Robert Waller, autor de “As pontes de Madison”, morre aos 77 anos

Washington — O escritor americano Robert James Waller, autor do romance “As pontes de Madison” (1992), morreu na sexta-feira, aos 77 anos, em sua casa em Fredericksburg, no Texas (Estados Unidos), de mieloma múltiplo, um tipo de câncer, segundo informações dos familiares de Waller ao jornal “The New York Times”.

Em “As pontes de Madison”, seu mais célebre romance, uma dona de casa de Iowa (Francesca Johnson) e um fotógrafo (Robert Kincaid) protagonizam um intenso romance de quatro dias, que ela põe fim para preservar sua família.

O ator e diretor Clint Eastwood levou ao cinema esta história romântica em 1995, protagonizado por ele, no papel de Kincaid, ao lado de Meryl Streep, que interpretou Francesca.

O romance “As pontes de Madison” foi traduzido para 40 idiomas e com mais de 50 milhões de exemplares vendidos no mundo todo, também subiu nos palcos da Broadway, em um musical no ano de 2014.

Nascido em Iowa em 1939, Waller se dedicou ao ensino até que começou sua carreira literária com “As pontes de Madison”.

Robert James Waller escreveu outros seis romances: “Valsa lenta em Cedar Bend” (1993), “Puerto Vallarta” (1995), “Música de fronteira” (1995), “Os caminhos da lembrança” (2002) – uma segunda parte de “As pontes de Madison” -, “Tango no paraíso” (2005) e “The Long Night of Winchell Dear”, em 2007.