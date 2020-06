Rihanna, Harry Styles e Halsey: celebridades aderem ao #blacklivesmatter

George Floyd, um homem negro, foi assassinado em 25 de maio por um policial branco em Mineápolis, cidade no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. A autópsia revelou que a causa de morte de Floyd foi asfixia. Esta terça-feira (2) marca o sexto dia de protestos ao redor do país e de posicionamentos de celebridades, empresas e figuras públicas sobre o assassinato.

No mundo dos negócios, a japonesa Sony decidiu adiar um dos eventos de anúncio do videogame PlayStation 5, marcado para quinta-feira (4), por tempo indeterminado em apoio aos protestos.

Já a cantora e empresária Rihanna, dona da marca Fenty, que inclui cosméticos e lingeries, fechou o e-commerce de sua empresa. Em um comunicado publicado no Twitter, a marca afirmou que “hoje é um dia para refletir e encontrar formas de fazer mudanças reais”. O fechamento faz parte do movimento Blackout Tuesday, aderido também pelo Spotify, pela Amazon e pela cantora Billie Eilish.

Já o cantor britânico Harry Styles e a americana Katy Perry doaram dinheiro para um fundo que irá pagar a fiança de manifestantes que foram presos durante os protestos. Halsey, também cantora pop, está participando ativamente dos protestos e ajudando manifestantes que acabam saindo machucados.

i have so much respect for halsey that is how you use your platform and privilege i love her so much!! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/U189aS99pd

— ً (@expensivejade) June 2, 2020