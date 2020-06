Revolução do Churrasco: osso transforma sabor da carne. Até do filé mignon

View this post on Instagram

Este episódio da série Revolução do Churrasco, compartilhada sempre às quintas, às 19h, nas redes sociais da @exame e da @examevip, traz uma novidade que promete surpreender até os profissionais da brasa: “Que tal um filé mignon com osso?”, questiona a jornalista @patymoraesnobre , apresentadora e criadora do programa. Segundo o especialista Germano Buzzo, do @Feedbrasil, açougue do produtor, parceiro do episódio, short rib, tomahawk, prime rib, t-bone e filé mignon no osso são mais suculentos e saborosos. E, para auxiliar no preparo, o chef Luan Verati também é requisitado. O vídeo ainda traz dica de harmonização com o mixologista André Clemente, da @bitterandco, que explica as características do negroni, drinque italiano que caiu no gosto popular e dos entusiastas do churrasco. Curtiu? Envie seu comentário sobre a série e compartilhe com os amigos. Até semana que vem!