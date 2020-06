Revolução do Churrasco: carne excepcional supera picanha com ótimo preço

O sexto episódio da série Revolução do Churrasco, compartilhada sempre às quintas, às 19h, nas redes sociais da EXAME e EXAME Estilo de Vida, propõe uma quebra de paradigmas de preço e qualidade de carne.

No Feed, muitos cortes de um lote especial de raças britânicas tricross chegam a superar muita picanha em sabor, maciez e suculência a preços que cabem em todos os bolsos. Para explicar como se chega na famosa carne que o açougue classifica como Reserva do Produtor, o proprietário e fazendeiro Pedro Merola é convocado.

Na fazenda Santa Fé, em Goiás, é possível identificar lotes com melhor desempenho do que os demais. Esses exemplares com melhores aptidões para uma carne de qualidade superior são separados desde a origem para a Reserva do Produtor. Essa seleção pode ser feita observando o crescimento, precocidade e, com o uso de ultrassom, grau de marmoreio.

Carne excepcional

Segundo Merola, apesar de todos os cuidados para a padronização, animais de mesma genética, dieta e mesmo manejo apresentam variações.

“Graças a um fenômeno da natureza classificado como Curva de Gauss, um percentual dos lotes é superior. Então, temos a felicidade de ter, em meio ao excelente que já é nosso padrão, também o excepcional, acima da média, que nós reservamos para nossos clientes que buscam o fora da curva”, explica Merola.

Ótimo preço

Na comparação de preços, Germano Buzzo acrescenta que quatro cortes – Denver, Fraldinha, Ancho e Maminha – , dessa qualidade superior para até quatro pessoas saem por menos de R$150 no Feed.

No mesmo programa, o chef Luan Verati garante que a carne da Reserva do Produtor tem um efeito extremamente positivo no preparo. “Se o boi for bom, não importa se o corte é do traseiro ou dianteiro. A entrega de maior maciez, suculência e sabor na churrasqueira é certa. Não precisa nem ser chef ou assador profissional para preparar”, afirma o especialista, que ainda indica manter a brasa forte para um resultado perfeito.

