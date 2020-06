“Resgate”, novo filme da Netflix, se torna a maior estreia do streaming

Pouco menos de duas semanas após sua estreia no catálogo da Netflix, o filme “Resgate”, dirigido por Sam Hargrave,caminha para se tornar o mais assistido da história do serviço de streaming.

Segundo a Netflix, o filme, que já é o mais assistido nos Estados Unidos desde semana passada, deve se tornar o número um em todo o mundo nos próximos dias, batendo 90 milhões de visualizações. Até agora, o filme original mais assistido da plataforma era a comédia “Troco em Dobro”, vista 85 milhões de vezes.

“Resgate” conta a história de um mercenário que recebe a missão de salvar o filho sequestrado de um barão do crime organizado em Bangladesh.

O diretor, Sam Hargrave, tem carreira extensa como dublê de atores de ação e como coordenador do departamento de dublês em filmes da Marvel. Em seu currículo, há sucessos de bilheteria como os filmes da saga “Vingadores”. Ao seu lado, Joe Russo (diretor de diversos filmes da Marvel Studios) atua como roteirista, e o filme é estrelado pelo ator australiano Chris Hemsworth.

Desde o início do ano, a Netflix mudou sua métrica de visualização de conteúdo. Antes, o serviço considerava um filme ou série assistido após 70% de conteúdo exibido em determinada conta. Agora, bastam dois minutos.

Ainda assim, os números divulgados pela empresa no primeiro trimestre mostraram possivelmente os serviços de streaming serão um dos poucos beneficiados pela pandemia de coronavírus. Nos três primeiros meses do ano, a Netflix superou todas as expectativas de analistas de Wall Street e obteve mais de 16 milhões de novos assinantes, mais que o dobro de suas previsões.