“Rato Miúdo”, música de Gil censurada há 41 anos, é liberada

Depois de 41 anos guardada nos arquivos, uma faixa gravada por Gilberto Gil vêm à luz. O compositor Jorge Alfredo colocou no YouTube sua música Rato Miúdo, gravada por Gil para o álbum Refazenda, de 1975.

Segundo Alfredo, a música foi proibida pela censura e por isso saiu do disco.

Rato Miúdo foi censurada por causa do refrão que reproduzia os dizeres do meu certificado de reservista: ‘por ter sido julgado incapaz, definitivamente, podendo exercer atividades civis’.

Gil teve que retirar a música do show e do LP Refazenda, e não colocou nenhuma outra no lugar”, disse o compositor em seu site Cadernos de Cinema.

Além de ter saído do álbum, Rato Miúdo também não fez parte da turnê de divulgação do álbum Refazenda e nunca foi regravada.

Segundo Alfredo, caso a música tivesse sido lançada, poderia ser considerada o primeiro reggae brasileiro. Hoje, Refazenda é considerado um disco clássico. Refazenda, Tenho Sede e Lamento Sertanejo são alguns de seus hits.

Ouça a música: