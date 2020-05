Quer provar um prato do Massimo Bottura? É só pedir um delivery no Eataly

Já pensou em degustar um prato elaborado pelo chef italiano Massimo Bottura, um dos grandes nomes da gastronomia contemporânea e dono da Osteria Francescana, em Módena? Pois isso será possível na quarentena, e não será preciso nem sair de casa ou viajar para Itália.

O Eataly Brasil estreia hoje (22) o Menu delle Stelle, que já está sendo o primeiro evento gastronômico por delivery. De hoje até o dia 24 de maio, o empório localizado no Itaim, em São Paulo, vai oferecer um menu degustação elaborado por seis chefs renomados, como Bottura e Jefferson Rueda, da A Casa do Porco, eleito um dos melhores restaurantes brasileiros. Interessados poderão encomendar os pratos, que serão entregues no esquema take out na loja ou por delivery. Aliás, todo o evento será à distância, sem aglomeração de público.

O menu degustação, individual, contará com: como entradas, o tempurá de berinjela na brasa com missô e rapadura, do chef Felipe Bronze; a barriga de pirarucu no vapor, lardo, chibé e castanha-do-pará do chef Rodrigo Oliveira; e o steak tartar de patinho com mini legumes do dia e maionese de raiz forte, do chef Jefferson Rueda; como primeiro prato, o Passatelli di nonna Ancella, do chef italiano Massimo Bottura, uma massa fresca artesanal de farinha de rosca em brodo de frango e queijo Parmigiano Reggiano; como segundo prato, o farnel de cuscuz de galinha, da chef Janaína Rueda; por fim a sobremesa, do chef José Barattino, um tiramisú de mascarpone com creme de limão siciliano.

O menu custará 195 reais. A opção que inclui uma garrafa de vinho italiano sairá por 295 reais. Os pedidos poderão ser feitos no site do Eataly ou pelo e-mail eventos@eataly.com.br. Também haverá a opção de delivery pelo iFood, das 11h às 22h, nos três dias do evento.

O evento também vem por uma boa causa: o Eataly vai ajudar a ONG Casa do Rio, instituição fundada em 2014 que luta contra o coronavírus na região amazônica. Do valor de 195 reais, 50 reais serão revertidos para as ações da Casa do Rio na Amazônia para uma ação para amparar os vulneráveis pós-pandemia: a criação de uma cozinha solidária para mulheres empreendedoras da região que queiram desenvolver seus produtos, receitas e negócios

Outros restaurantes estrelados, alguns com estrela Michelin, já haviam entrado no mundo do delivery, levando alta gastronomia para as casas dos clientes durante a quarentena. O chef Jun Sakamoto, por exemplo, criou dois pratos (um de sushis, outro de sashimis) que ele entrega pessoalmente todos os dias. Evvai, Emiliano e Gero Fasano também começaram a oferecer entrega de suas criações.