Queer Eye e mais: 5 séries para assistir no final de semana

Mesmo com a quarentena e com o fato de o tempo gasto em casa ter aumentado, está cada vez mais difícil encontrar um bom escapismo para o que está acontecendo no mundo – especialmente com a velocidade das notícias. Isso não significa que a sexta, o sábado e o domingo se tornaram dias perdidos – ainda é possível aproveitar os dias de folga e as plataformas de streaming.

EXAME separou algumas séries e minisséries que podem ajudar a distrair – ou a ganhar mais bagagem cultural – durante o primeiro final de semana de junho. Confira:

Queer Eye

A quinta temporada de um dos quintetos mais queridos da Netflix acaba de chegar ao serviço de streaming. Da esquerda para a direita, Bobby, Karamo, Tan, Jonathan e Antoni se emocionam ao ver o resultado de sua transformação em uma das muitas vidas que ajudaram a transformar. O reality show tem como objetivo fazer com que o Fab Five consiga ajudar pessoas que estão em uma situação difícil, seja financeiramente ou psicologicamente, enquanto fazem uso de suas áreas de conhecimento – beleza, design, moda, gastronomia e psicologia. Onde assistir: Netflix

Jeffrey Epstein: Poder e Perversão

Baseada no livro “Podre de Rico” de James Patterson, a série documental conta a história de Jeffrey Epstein, seus crimes cometidos e o impacto de seu poder entre os milionários dos Estados Unidos, com amizades que chegam até ao Presidente Trump. Onde assistir: Netflix

Atlanta’s Missing and Murdered: The Lost Children

A nova minissérie da HBO trata de um dos crimes mais conhecidos de Atlanta: o assassinato de mais de 30 crianças e adolescentes negros. Durante os anos de 1979 e 1981, mais de 30 jovens da região foram encontrados mortos, o que fez com que a cidade parasse para que tentassem descobrir o que de fato aconteceu. Quando um negro é acusado por dois dos assassinatos, todo o restante dos casos é arquivado e ele recebe a sentença de prisão perpétua. Quarenta anos depois, o prefeito da cidade decide reabrir o caso para reavaliação. Onde assistir: HBO Go

Insecure

Com novos episódios no catálogo da HBO Go, a série “Insecure” é uma boa escolha para o momento. Protagonizada por Issa Rae, que interpreta Issa Dee, a série apresenta sua relação com Molly (Yvonne Orj) e os problemas que ambas enfrentam no cotidiano em Los Angeles. A trama passa tanto por experiências tradicionais de mulheres na juventude, como por casos de racismo que as personagens enfrentam. Onde assistir: HBO Go

House of Lies

Baseada no livro de mesmo nome do autor Martin Kihn, a série que chegou recentemente ao Globoplay tem como protagonista Marty Kaan (Don Cheadle). O empresário, bastante focado em sua profissão, se mostra sem escrúpulos quando o assunto é agradar um cliente – sendo capaz de, inclusive, mentir e manipular todos ao seu redor. Onde assistir: Globoplay