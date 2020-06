Praticar esporte ajuda a melhorar o relacionamento amoroso

São Paulo – Mais do que trazer benefícios apenas para a saúde física, a prática regular de exercícios pode contribuir também para melhorar a saúde dos relacionamentos amorosos. A personal trainer da academia Fit Premium, Alessandra Souza da Silva destaca que a sociabilização que a atividade proporciona pode ter dimensões imprevisíveis. “É sempre mais fácil conviver com uma pessoa saudável, com uma boa autoestima e confiante, assim os exercícios ajudam em todos os relacionamentos, sejam amorosos, familiares ou profissionais”, explica.

E os benefícios já refletem na busca por um relacionamento sério, no qual não apenas os cuidados com a aparência, mas com a saúde se transformam em requisitos básicos. “O perfil de homens e mulheres mudou no que se refere a incorporar esportes na rotina diária. Em 16 anos trabalhando com a união de casais, percebo que atualmente eles estão dedicando mais tempo para a prática de exercícios e não escondem a preferência por pretendentes que não são sedentários”, comenta Sheila Rigler, proprietária da agência de casamentos Par Ideal.

Entre os cadastrados na Par Ideal, 77% dos homens praticam atividade física, dedicados principalmente à musculação, seguida pela tradicional prática de futebol e pelas corridas, que tem conquistado novos adeptos. “O mais interessante é que os homens cadastrados que se consideram sedentários jogam futebol pelo menos uma vez por semana. Já entre as mulheres, o posicionamento é mais definitivo, 59% praticam alguma atividade, enquanto as outras preferem manter distância de qualquer prática esportiva”, conta Sheila.

Nas academias, porém, a realidade é outra e elas são maioria. Na Fit Premium são 1700 alunos distribuídos em três unidades, sendo 60% mulheres e 40% homens. Mas, mesmo com a quantidade crescente de praticantes de alguma atividade, a personal trainer chama atenção para a importância de gostar da modalidade escolhida. “Qualquer atividade física pode trazer benefícios, desde que feita com prazer. Devemos lembrar que, quando fazemos exercícios por obrigação, os benefícios fisiológicos até podem se manifestar, mas eles são transformados em mais uma fonte de estresse”, alerta.

Sobre o assunto, Sheila ainda destaca que é cada vez mais comum ver pessoas passarem por uma verdadeira transformação depois que começam a fazer academia. “A maioria das mulheres cadastradas pratica Pilates e mesmo antes de alguma mudança na aparência elas já ficam mais confiantes e bem humoradas, o que atrai muitos pretendentes”, comenta.

A proprietária da Par Ideal ainda destaca que é válido tomar cuidado com o excesso de controle em relação ao companheiro. “Alguns casais gostam de praticar esportes ou ir a academia juntos, mas outros preferem ter este tempo longe do parceiro. É importante respeitar a decisão do outro para evitar conflitos desnecessários”, explica Sheila. A opinião é compartilhada pela personal trainer, que destaca que não existem regras quando o assunto é praticar exercícios com o companheiro ou sozinho. “Depende da personalidade do casal. Temos exemplos de casais que treinam muito bem juntos, dando força e cuidando um do outro. Mas temos exemplos de casais que treinam em academias separadas porque dizem ser um tempo de cada um”, finaliza.