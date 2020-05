Pixar lança “Out”, primeiro curta com protagonista gay

Um rapaz alto, forte e barbudo que enfrenta o dilema de contar aos pais ou não que é gay. Este é o tema da primeira produção da Pixar com temática LBGT+ lançada na sexta-feira, 22. Trata-se de Out, a história de Greg, que enfrenta todas as dificuldades de um jovem que teme o preconceito e a não aceitação da família diante da homossexualidade.

O curta-metragem é dirigido pelo animador Steven Clay Hunter, que atuou em Procurando Nemo. O personagem principal de Out não se sente à vontade com os pais e pretende se mudar para a cidade grande e morar com o namorado, Manuel.

Quando o pai e a mãe decidem ajudá-lo na mudança, Greg se desdobra para tentar esconder as evidências de sua orientação sexual, como um calendário de bombeiros sexy e um porta-retrato com o namorado, por exemplo. Até o cachorro dele tenta auxiliar o tutor a esconder as “pistas”.

Em uma das cenas do curta, Greg e Manuel aparecem se beijando. Além da primeira produção com personagem principal LGBT+ da Pixar, chama atenção o fato de o curta ser exibido pelo serviço de streaming Disney+, considerado familiar. A proposta é um primeiro passo para a normalização de personagens gays em filmes de animação.

Antes, Disney e Pixar já tiveram a presença de personagens homossexuais secundários, como em Procurando Dory, ou em Dois Irmãos – Uma Jornada Fantástica, onde há uma citação de um namoro entre pessoas do mesmo sexo.