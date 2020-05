Personagens da Disney te dão parabéns em animação personalizável

Para amenizar o peso do distanciamento social imposto pela pandemia de coronavírus, a Disney acaba de criar uma plataforma que permite parabenizar aniversariantes com animações personalizadas.

A plataforma gratuita cria um vídeo exclusivo de até 30 segundos onde alguns dos personagens mais famosos da Disney falam o nome do aniversariante. Entre os personagens disponíveis, estão as Princesas Disney, Mickey Mouse, Kion (A Guarda do Leão), os personagens de Nivis e Amigos de Outro Mundo.

Através da hashtag #DisneyAniversárioMágico, a marca também convidou os usuários a compartilharem nas redes sociais a reação dos que recebem os vídeos.

Para criar a animação personalizada, que fica disponível por até 30 dias, basta acessar o site da campanha, fazer um cadastro simples e preencher o nome e a data de nascimento da pessoa para a qual você quer parabenizar.

Em poucos segundos, o vídeo é gerado e Mickey Mouse pode falar diretamente com você ─ mesmo que nem seja seu aniversário.