Para o Dia dos Namorados, surfistas falam de suas paixões fora d’água

Não é só do mar que vivem os surfistas. Comemorado no Brasil no dia 12 de junho, o Dia dos Namorados também é celebrado por atletas de ponta, como o atual campeão mundial do surfe, Ítalo Ferreira.

Pensando na data, este ano, a Liga Mundial de Surfe (World Surf League) recolheu depoimentos de 4 personalidades do esporte sobre suas paixões fora d’água.

O atual campeão mundial, Ítalo Ferreira, fala de Mari Azevedo; o quarto melhor surfista da atualidade, Filipe Toledo, conta de sua “parceria bem-sucedida” com Ananda Marçal; Adriano de Souza, campeão mundial de 2015, não poupa elogios à esposa Patrícia Eicke de Souza; e Tatiana Weston-Webb, a brasileira que tem vaga garantida nos Jogos Olímpicos 2021, enaltece o noivo e também surfista profissional Jesse Mendes.

Filipe Toledo e Ananda Marçal Filipe Toledo e Ananda Marçal

Filipe Toledo, que trocou as águas de Ubatuba (SP) pelas de San Clemente, na Califórnia (EUA), está há cinco anos com Ananda Marçal, com quem tem dois filhos – Mahina, três anos, e Koa, de dois – e tem o privilégio de contar com a família durante todo o Circuito Mundial: “sem dúvida ter a presença deles comigo nas etapas é maravilhoso, sinto uma energia extra para alcançar o melhor de mim nos eventos, é incrível”, diz. “Admiro a pessoa que a Ananda é, o coração enorme, a empatia de toda a hora se colocar no lugar do outro. Admiro a mulher, mãe, amiga e filha que é! Foi isso que me deixou apaixonado por ela”. E completa: “Gostaríamos de sair para um jantar romântico, mas com a pandemia será aqui em casa mesmo. Ainda bem que existe vovô e vovó para olharem as crianças”.

Ananda Marçal (esposa de Filipe Toledo): “viver com um dos melhores surfistas do mundo já é sensacional, agora, o que ninguém sabe, é que vivo com um ser humano inspirador! Filipe é muito elétrico, não para um minuto, sempre animado para brincar e participar das atividades das crianças e inclusive dos afazeres da casa. Costumo dizer que ele é tão pai quanto eu sou mãe. Aqui não rola a frase “mãe é mãe”. Um cara amoroso, carinhoso e amigo. Somos muito abençoados por termos um relacionamento tão leve, com cumplicidade e principalmente confiança um no outro”.

Ítalo Ferreira e Mari Azevedo Ítalo Ferreira e Mari Azevedo

Ítalo Ferreira, campeão do Championship Tour 2019, comemora os quase dois anos de namoro com a carioca Mari Azevedo, com quem passa o período de isolamento social. “Ela é alegre e muito perfeccionista. Melhor impossível, nos cuidando e tentando aproveitar ao máximo sem pensar no dia de amanhã, até porque não sabemos o que vai acontecer com essa loucura no mundo”, diz. “Não temos planos para o dia 12, mas com certeza vamos fazer um passeio pelas praias desertas daqui e curtir a natureza”, completa o número 1 do ranking mundial.

Mari Azevedo (namorada de Ítalo Ferreira): “namorar o Ítalo é ao mesmo tempo desafiador e incrível. Desafiador no sentido de que realmente preciso ter uma vida disposta a estar perto dele, porque caso contrário é cada vez mais difícil devido às viagens constantes e compromissos. É incrível porque achei nele o lugar que me sinto em casa, independentemente de onde estivermos”.

Adriano de Souza e Patrícia Eicke. (Divulgação WSL / Arquivo pessoal) Adriano de Souza e Patrícia Eicke. (Divulgação WSL / Arquivo pessoal)

Adriano de Souza, que em 2015 foi campeão mundial de surfe no World Surf League, comenta os dez anos de cumplicidade com Patrícia Eicke. “Nosso relacionamento é muito legal e estou bem feliz porque aprendemos demais juntos. Passamos por alegrias, tristezas e a parceria vem crescendo. Vamos convivendo com os desafios e os superando”, diz. Neste Dia dos Namorados, os dois vão passar separados devido a compromissos profissionais de Adriano. “Estou na Califórnia trabalhando e ela em Florianópolis. Lá para agosto, quando tivermos um parâmetro melhor da pandemia, ela virá para cá ou eu retorno ao Brasil”.

Patrícia Eicke de Souza (esposa de Adriano de Souza): “eu separo a vida dele de atleta e da pessoa que mora comigo. Adriano é tranquilo, focado, dedicado, sério, determinado e não reclama muito. Mas engana-se quem pensa que ele é de poucas palavras. É muito brincalhão e gosta de papear bastante. Sou fã número 1, fico nervosa, mas amo acompanhá-lo nos campeonatos”.

Tatiana Weston-Webb e Jesse Mendes. (Divulgação WSL / Arquivo pessoal) Tatiana Weston-Webb e Jesse Mendes. (Divulgação WSL / Arquivo pessoal)

Tatiana Weston-Webb, que atualmente mora no Havaí, cultiva um relacionamento de seis anos com o também surfista Jesse Mendes. “É muito mais fácil se relacionar com uma pessoa que faz e gosta das mesmas coisas que você. Um motiva o outro, dentro e fora d´água, e isso é especial e maravilhoso, além de que gostamos de coisas simples e combinamos nisso também”, finaliza.

Jesse Mendes (noivo de Tatiana Weston-Webb): “o que mais admiro na Tati é o amor que tem pelas pessoas, sempre querendo ajudar as que estão ao seu redor. Acredito que o amor nos uniu, estando longe ou perto, mas claro que melhor juntos como agora. Ter um relacionamento com uma surfista é muito bom, pois facilita a vida 100%. Se ela não fosse atleta, não entenderia metade das obrigações que tenho. Como passa pelas mesmas situações, conhece e entende melhor toda essa rotina de viagens de última hora, estresse competitivo, espaço pessoal em eventos e assim vai”, diz.