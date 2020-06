Para aplacar a quarentena, artistas se unem em ode ao Rio de Janeiro

Banhista em Copacabana: quarentena inspira empresário-poeta no Rio Banhista em Copacabana: quarentena inspira empresário-poeta no Rio

Passar a quarentena no Rio de Janeiro tem um desafio a mais, já que o sol e o mar estão logo ali, convidando o carioca a sair de casa – pelos menos a parte privilegiada dos cariocas, que vive perto das praias e pode se proteger da pandemia em casa.

Pensando nesta aflição, o empresário Ricardo Bergara, que é natural da cidade e escreve poesias há 30 anos, dedicou-se a um texto que enaltece o Rio. A ideia era tranquilizar a população carioca: “Em breve, vamos voltar a mergulhar no mar, correr na Lagoa. Isso não vai acabar. O Rio é nosso”, diz.

Bergara conduz uma empresa de marketing de relacionamento, mas, antes de dar início ao negócio, trabalhava com formatação de franquias. Foi assim que conheceu figuras como Bernardinho e Zico – para quem enviou a poesia sobre o Rio.

O texto lembra “a garota a caminho do mar”, “bondinho sobre a Guanabara” e “emoção do Maraca”. O trabalho encantou Zico, que indagou Bergara sobre o que ele faria com a poesia. O autor decidiu, então, pedir a personalidades conhecidas que gravassem trechos do texto.

As celebridades aderiram, e convidaram outras celebridades, que enviaram suas contribuições. A trilha sonora ficou por conta de George Israel.

Entusiasta da poesia, Bergara começou a escrever por volta dos 14 anos. “Comecei a ler poesia porque me identifiquei, achei mais fácil”, diz o empresário-poeta. “Queria ler livros, mas ler aquele livro inteiro de 300 páginas, eu querendo namorar, jogar futebol. A poesia era legal, porque eu começava e logo terminava, e podia abrir o livro em qualquer página. Fui carregando isso pela vida inteira.”

Veja o vídeo: