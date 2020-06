“Os Simpsons” não terá mais atores brancos dublando personagens negros

Um comunicado divulgado na sexta-feira (26) pela emissora americana FOX determinou que, a partir daquele dia, mudanças grandes aconteceriam em casos nos quais atores brancos dublam personagens negros em duas de suas séries de comédia mais famosas — “Os Simpsons” e “Family Guy”.

A mudança acontece em meio aos debates e protestos contra o racismo no mundo, impulsionados pelo assassinato de George Floyd, homem negro morto por um policial branco nos Estados Unidos.

No começo do ano, o ator americano Hank Azaria deixou de dublar o personagem indiano Apu. Em entrevista ao jornal americano The New York Times na época, Azaria afirmou que a decisão aconteceu após ele ver a “forma como as pessoas pensavam sobre o personagem”, muito criticado pela comunidade indiana pela forma como era representado.

A comédia “Os Simpsons” tem sido frequentemente criticada pela forma como representa os personagens não-brancos da série. Entre as principais críticas está o fato de que muitos acreditam que os personagens de outras etnias apenas reforçam certos estereótipos sobre elas.

Outros atores brancos que anunciaram que não vão mais dublar pessoas não-brancas em séries e filmes são o comediante Mike Henry e a atriz Kristen Bell.