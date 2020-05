Os planos para a volta do boxe após a pandemia

Matthew Futterman e Kevin Draper, do The New York Times

Por Matthew Futterman e Kevin Draper, do The New York Times

Oscar De La Hoya, campeão de boxe que virou promotor de lutas, passa uma parte do dia correndo para cima e para baixo em sua calçada de quase um quilômetro de comprimento em Pasadena, na Califórnia, para ficar em forma.

Em seus dias de luta, ele corria a 2.700 metros acima do nível do mar, às vezes usando botas de combate em sua parte favorita do treinamento. Agora, os atletas da próxima geração estão muito mais limitados em seus treinos enquanto De La Hoya e outros promotores tentam de alguma forma lhes dar algo para se preparar em meio aos limites da pandemia da Covid-19.

O início de maio marcou uma mudança nas restrições em todos os Estados Unidos, com o governo federal recuando nas diretrizes de atividades públicas, e os estados tomando decisões variadas sobre a abertura, equilibrando as dolorosas realidades da saúde pública e de uma economia abalada.

A questão de saber se ou quando retomar o boxe evidencia algumas considerações em relação a esportes que geralmente têm dificuldade de atrair a atenção popular, mas que, por causa de sua pequena escala, têm uma rara oportunidade para se sobressair – se conseguirem descobrir como voltar num momento em que os esportes de equipe mais populares não podem fazê-lo, pois exigem dezenas de atletas e pessoal de apoio.

Para De La Hoya, que dirige a Golden Boy Promotions, o retorno para o boxe é assim: uma sequência de dez lutas no fim de semana do quatro de julho em qualquer estado que o permita.

Provavelmente, não haverá torcida. Não importa, declarou De La Hoya em uma entrevista recente. Haverá competição, dois atletas de elite tentando ganhar alguma coisa. Ele disse a seus quase 90 lutadores que ficassem prontos. Eles o ouviram. Agora, só é necessário trabalhar a logística.

“As pessoas querem se divertir, querem se distrair. O boxe sempre foi um esporte que pode te afastar de tudo, seja por um momento, seja por uma hora ou mais”, afirmou De La Hoya.

Os obstáculos para De La Hoya, ou para qualquer executivo esportivo que tente retomar um esporte, são numerosos. Uma vacina provavelmente não estará amplamente disponível até pelo menos o ano que vem. Testes rápidos e acessíveis, que as pessoas podem usar com frequência, também são necessários. Autoridades de saúde dizem que esportes de alto contato como o boxe representam um risco maior para transmitir o coronavírus do que jogos como golfe, arco e flecha ou tênis.

A Associação de Médicos de Ringue, que representa os médicos que prestam serviços durante as disputas, continua apoiando uma suspensão indefinida de todos os esportes de combate.

“Isso inclui todo e qualquer evento, independentemente do número de pessoas envolvidas. Qualquer esporte de combate que se realize durante esta pandemia global coloca os atletas, funcionários e qualquer outra pessoa envolvida no evento sob risco desnecessário de infecção e transmissão da Covid-19”, disse a associação em um comunicado.

A DAZN (pronuncia-se “Da-Zone”), empresa de mídia que transmite as lutas da Golden Boy Promotions, continua cautelosa e concentrada no retorno dos principais esportes de equipe com os quais tem parceria, incluindo ligas de futebol fora dos EUA. Ela ainda não apoiou um plano específico para um grande retorno do boxe.

“Saúde e segurança continuam sendo nossa prioridade número um. Estamos analisando uma variedade de cenários de como o calendário global de boxe pode ficar quando os esportes voltarem”, observou Chris Legentil, porta-voz da DAZN.

O Comitê Olímpico e Paraolímpico dos EUA emitiu recentemente diretrizes para o retorno ao treinamento, nas quais afirma que esportes com contato direto ou indireto, como luta livre, boxe e basquete, só devem ser retomados depois que as autoridades de saúde pública liberarem os limites do tamanho dos grupos que podem se reunir e permitirem que as instalações públicas de treinamento reabram.

De La Hoya e outros executivos do boxe estimam poder realizar um evento com cerca de 50 pessoas, incluindo os boxeadores, suas equipes, um árbitro, juízes, equipe de produção de televisão e outros funcionários de suporte.

Sem a capacidade de vender ingressos, os prêmios provavelmente terão de ser menores, mas a maioria dos boxeadores não recebe salário e geralmente não ganha muito dinheiro se não houver luta.

“Acho que a maioria dos atletas quer lutar, e não apenas ficar de fora. Os inteligentes vão perceber que essa é uma oportunidade, porque não há esportes agora. No meu negócio, atenção é moeda”, disse Todd duBoef, presidente da Top Rank, outra promotora de boxe que quer realizar lutas em junho.

Ardi Dwornik, porta-voz da ESPN, contou que a emissora mantém contato constante com a Top Rank sobre possíveis eventos nos próximos meses. “Também sentimos falta dos esportes e estamos ansiosos por seu retorno e pelo retorno do boxe”, declarou Dwornik.

Count Ryan Garcia, que tem mais de seis milhões de seguidores no Instagram, é um dos pugilistas ansiosos por competição e exposição. O peso leve invicto (20-0) de 21 anos se mudou de seu apartamento no centro de San Diego para a casa de seus pais em La Jolla, na Califórnia, um subúrbio próximo, onde instalou sacos de pancada na garagem para poder treinar. Há uma esteira, na qual ele corre até oito quilômetros por dia, e uma grande área de estar e sala de jantar onde os móveis foram afastados para que ele possa lutar com seu pai, praticando seus movimentos e técnica como se estivesse no ringue.

“Claro que quero lutar. Se as pessoas quiserem lutar comigo, venham! Vamos lutar na garagem”, disse Garcia, que competiu pela última vez em fevereiro e gosta de lutar pelo menos uma vez a cada três meses.

Tristan Kalkreuth, que, assim como Garcia, é lutador da Golden Boy, se tornou profissional no ano passado, aos 17 anos, e planejava lutar seis vezes este ano. Agora o meio-pesado está tentando ficar em forma pulando corda e fazendo vários exercícios em seu bairro perto de Dallas. Ele só consegue treinar em uma academia uma vez por semana e já sente que está enferrujando.

“Para mim, trata-se de recuperar minha forma. Se eu conseguir uma semana de sparring, na próxima estarei afiado”, garantiu Kalkreuth.

De La Hoya e outros disseram que os lutadores precisam de três a cinco semanas para se prepararem para lutar; por isso, precisam, em primeiro lugar, de academias reabertas em todos os lugares, para então estarem prontos para uma noite de luta.

Melissa Nolan, professora assistente do Departamento de Epidemiologia e Bioestatística da Universidade da Carolina do Sul, explicou que, para qualquer esporte avançar, o acesso ao tipo de teste que fornece resultados rápidos, mesmo dentro de 10-15 minutos, tem de melhorar. “Maio será um mês revelador. Se não tivermos esses testes até o fim deste mês, vamos realmente ter problemas”, advertiu.

De La Hoya contou que tem mantido discussões com autoridades em vários estados, incluindo o Texas, a Califórnia e o Arizona, sobre um possível local. DuBoef quer um local fixo – talvez Las Vegas – e possivelmente lutadores que se reúnam lá para treinar durante várias semanas antes de suas lutas, para que seu contato com o mundo exterior possa ser controlado.

“Essas coisas ainda não estão certas, mas estão se aproximando”, disse ele.