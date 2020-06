Os óculos da vez: 9 modelos Lacoste para deixar seu visual mais estiloso

Nova coleção de óculos da Lacoste, a Paris Collection traz modelos de sol e de receituário inspirados na Paris Polo, a tradicional camisa polo da grife francesa em uma versão com botões escondidos, colarinho mais estruturado e o icônico crocodilo bordado em tom sobre tom. Ótima para usar com o terno e criar looks elegantes e atuais, ela combina perfeitamente com os novos modelos de óculos da marca. São opções com design sofisticado e detalhes exclusivos, como as hastes extremamente finas, leves e acabamento em relevo, imitando a textura do petit piqué, tecido com o qual é produzida a camisa polo Lacoste. Além disso, os óculos de sol trazem as lentes Zeiss e os de grau possuem revestimento estético e antirreflexo.

Para usar em diferentes ocasiões, os modelos de óculos da nova linha Paris Collection Lacoste têm opções para todos os momentos e estilos. Saiba como escolher o que mais combina com você!

Clássico retrô

1. LACOSTE_PARIS_L886SPCP-002_R$ 900 (2) zoom_out_map 1 /3 (LACOSTE_PARIS_L886SPCP-002/Divulgação)

2. LACOSTE_PARIS_L886SPCP-220_R$ 900 (2) zoom_out_map 2 /3 (LACOSTE_PARIS_L886SPCP/Divulgação)

3. LACOSTE_PARIS_L885SPCP-220_R$ 900 (2) zoom_out_map 3/3 (LACOSTE_PARIS_L885SPCP-220_/Divulgação)

O design atemporal do modelo quadrado, um ícone da moda que surgiu nos anos 1950, nunca sai de moda e passa uma imagem atual e elegante ao mesmo tempo. Seu toque retrô deixa qualquer look mais interessante, tanto com jeans, quanto com terno para quem trabalha em um ambiente mais formal.

Moderno chique

1. LACOSTE_PARIS_L879SPC-220_R$ 690 (2) zoom_out_map 1 /4 (LACOSTE_PARIS_L879SPC-220/Divulgação)

2. LACOSTE_PARIS_L206SPC-045_R$ 690 (2) zoom_out_map 2 /4 (LACOSTE_PARIS_L206SPC-045/Divulgação)

3. LACOSTE_PARIS_L879SPC-215_R$ 690 (2) zoom_out_map 3 /4 (LACOSTE_PARIS_L879SPC-215/Divulgação)

4. LACOSTE_PARIS_L206SPC-718_R$ 690 (2) zoom_out_map 4/4 (LACOSTE_PARIS_L206SPC-718/Divulgação)

Lentes coloridas, formatos diferentes e acabamento leve dão um toque fashion e trazem frescor aos modelos, perfeitos para quem busca modernidade nos óculos do dia a dia. Ideais para compor um visual descolado ou deixar o look sóbrio mais divertido. Para usar com tudo, vai da praia ao evento ao ar livre no final de semana.

Minimalista elegante

1. LACOSTE_PARIS_L2246PC-045_R$ 580 (2) zoom_out_map 1 /2 (LACOSTE_PARIS_L2246PC-045 /Divulgação)

2. LACOSTE_PARIS_L2246PC-757_R$ 580 (2) zoom_out_map 2/2 (LACOSTE_PARIS_L2246PC-757/Divulgação)

Os óculos de receituário ganharam elegância e estilo com o design minimalista do formato arredondado e armação superleve e fina. Em versão dourada e mais sofisticada, encara qualquer evento chique com classe. Em tom prata, os modelos de grau têm ar mais casual e jovem, sucesso em qualquer compromisso.