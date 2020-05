“O Ickabog”, novo livro de J.K. Rowling, será lançado em novembro

Na última terça-feira (26), a autora da saga Harry Potter, J.K. Rowling, anunciou uma nova história original. Focada no público infantil, “O Ickabog” terá todos os seus 34 capítulos lançados online e gratuitamente entre os dias 26 de maio e 10 de julho, de modo a apresentar o conto de fadas para o público mesmo antes de seu lançamento oficial.

Anunciado por meio de seu site, o livro foi escrito há mais de dez anos – enquanto a autora ainda estava focada no universo de Harry Potter. “A ideia para “O Ickabog” me ocorreu enquanto eu ainda escrevia Harry Potter. Escrevi a maior parte do primeiro rascunho entre meus intervalos nos livros da série com a intenção de publicá-lo depois de “Harry Potter e as Relíquias da Morte””, escreveu Rowling.

A autora pensou na história para entreter seus filhos mais novos, como uma história de ninar. Conforme escreveu em seu site, a decisão de liberar, aos poucos, a história nesta quarentena foi para poder ajudar pais a entreterem suas crianças – e vice-versa. “Algumas semanas atrás, durante o jantar, considerei timidamente a ideia de tirar “O Ickabog” do sótão e publicá-lo gratuitamente para crianças em isolamento social. Meus filhos, agora adolescentes, ficaram emocionados e entusiasmados com a ideia. Então a caixa empoeirada com os rascunhos desceu as escadas e, nas últimas semanas, estive imersa em um mundo fictício que nunca imaginei visitar novamente.” disse Rowling.

Os dois primeiros capítulos foram lançados ontem, pela manhã. Neles, Rowling apresenta o país de Cornucópia e seu governante, o Rei Fred, o Destemido. Além da figura simpática do rei, a lenda de Ickabog também é introduzida: trata-se de um monstro que reside nas regiões pantanosas do país, e era também utilizado como uma leve “ameaça” para os filhos que desobedeciam os pais.

Diferentemente de Harry Potter, seu produto de maior sucesso, “O Ickabog” será uma história única e independente de continuações. A história tem como intenção agradar tanto crianças como adolescentes, e servir como um passatempo temporário para toda a família – que poderá acompanhar, todos os dias, um pedacinho da lenda de Ickabog – durante a quarentena.

Ainda no texto de anúncio, Rowling anunciou que irá direcionar o dinheiro recebido pelas vendas do livro para projetos e organizações que estão auxiliando os afetados pela pandemia do novo coronavírus. E, para complementar a imersão com o conto de fadas, a autora também anunciou que fará um concurso de ilustrações sobre a história, em parceria com as editoras responsáveis pela publicação do livro, em diversos países – incluindo o Brasil.

A competição já teve início em países como Reino Unido, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, Índia, Estados Unidos e Canadá e chegará ao Brasil em breve. A Rocco, editora que publicará o livro no Brasil, informou que divulgará mais informações sobre o concurso brasileiro em breve. A editora também comentou que estará traduzindo os capítulos divulgados pela autora para o português conforme forem lançados.

Para acessar os capítulos divulgados, basta acessar o site oficial do livro.