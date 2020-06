O efeito da água em fotos imperdíveis das Olimpíadas

1. 3, 2, 1, já!: essa é a largada de uma competição de natação vista de dentro dágua zoom_out_map 1 /10 (London 2012/Divulgação)

2. Brasileira deixa rastro de água que mostra o impulso que teve que fazer para completar a acrobacia zoom_out_map 2 /10 (London 2012/Divulgação)

3. Bastidores do sincronizado: as coreanas Mi Hyang e Yon Hui Jong de cabeça para baixo dando sequência à coreografia que encanta o público zoom_out_map 3 /10 (London 2012/Divulgação)

4. Foto ao estilo "olho de peixe" mostra Michael Phelps bem à frente dos outros competidores zoom_out_map 4 /10 (London 2012/Divulgação)

5. As japonesas Yukiko Inui e Ou Liu bagunçam noção espacial de quem as vê de fora da água zoom_out_map 5 /10 (London 2012/Divulgação)

6. Trabalho de equipe: as russas Natalia Ischenko e Svetlana Romashina se esforçam em competição de nado sincronizado zoom_out_map 6 /10 (London 2012/Divulgação)

7. O chinês Yang Sun em plena competição olímpica: concentração máxima para vencer zoom_out_map 7 /10 (London 2012/Divulgação)

8. O americano Cullen Jones e o brasileiro Cesar Cielo vencendo a resistência da água: cada segundo tem extrema importância na competição zoom_out_map 8 /10 (London 2012/Divulgação)

9. A água turbulenta faz contraste com a feição tranquila da australiana Brittany Broben zoom_out_map 9 /10 (London 2012/Divulgação)

10. Câmera pega o exato momento em que a mergulhadora ucraniana Iuliia Prokopchuk se choca com a água zoom_out_map 10/10 (London 2012/Divulgação)

São Paulo – Big Ben, cabines telefônicas vermelhas, a roda gigante London Eye. Tudo isso faz lembrar a capital britânica. Mas há outro item do qual geralmente se recorda quando se fala em Londres (principalmente quando se trata de turismo): a chuva.

Como não poderia deixar de ser, a edição 2012 dos Jogos Olímpicos teve alguns problemas por causa da precipitação – jogos de tênis tiveram atrasos e o teto do Velódromo Olímpico exibiu suas goteiras.

No entanto, nem só sob a forma de chuva aparece a água nas Olimpíadas. As fotos das acirradas competições de natação mostram como o atleta se esforça para vencer, além da competição, a resistência aquática. E nas belas apresentações de nado sincronizado, os movimentos da água dão um toque especial à composição fotográfica e até mexem com a noção espacial dos expectadores.

Veja os efeitos da água nas fotos dessa galeria.