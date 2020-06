Novo filme de Beyoncé será lançado pela plataforma Disney+

Está confirmado. Beyoncé lançará seu novo filme, Black is King, pela plataforma Disney+. Na noite deste sábado 27, o trailer foi divulgado, ao que parece acidentalmente, na conta no Instagram de Chloe X Halle, duo de jovens cantoras apadrinhadas por Beyoncé.

Horas depois, no entanto, a conta no Twitter Beyoncé Legion, de fãs da cantora, postou o vídeo e confirmou a notícia. O enredo ainda é desconhecido, mas a trilha sonora reproduz o instrumental da música Already, do álbum The Gift.

O álbum teve curadoria de Beyoncé e foi lançado em junho de 2019, inspirado no filme O Rei Leão, do qual a cantora participou. De lá para cá, surgiram rumores de que Beyoncé estaria gravando vídeos para complementar o disco. Por isso a expectativa.

O Disney+, a plataforma de streaming do grupo Disney, foi lançada em novembro do ano passado, mas ainda não está disponível no Brasil. O serviço está presente em 16 países e a companhia já disse ter planos de chegar por aqui até o fim deste ano.

No fim do ano passado, a Amazon fechou um acordo com a Disney para disponibilizar em seu streaming, o Amazon Prime Video, alguns filmes de seu catálogo. Mas não está certo se o filme de Beyoncé estará no catálogo brasileiro do Amazon Prime Video.