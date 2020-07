Netflix revela pela primeira vez filmes de maior audiência

A Netflix revelou seus maiores sucessos de audiência pela primeira vez.

“Resgate (Extraction)”, um thriller de ação estrelado por Chris Hemsworth, alcançou a maior audiência de qualquer filme original da Netflix em suas primeiras quatro semanas, de acordo com a empresa, que divulgou uma lista dos 10 filmes originais mais assistidos.

“Resgate” é seguido por “Caixa de Pássaros (Bird Box)”, “Troco em Dobro (Spenser Confidential)” e “Esquadrão 6 (6 Underground)”.

A lista mostra a imagem mais nítida até agora sobre quais tipos de filmes são mais populares na Netflix, que não costuma revelar dados sobre audiência.

Recentemente, a plataforma começou a divulgar dados escolhidos a dedo, frequentemente publicados em resultados financeiros trimestrais, e esta é a primeira vez que a Netflix revela uma lista de seus 10 filmes originais mais populares.

Todos os quatro filmes mais assistidos são filmes de ação ou suspense com estrelas de cinema: Chris Hemsworth, Sandra Bullock, Mark Wahlberg e Ryan Reynolds. Três comédias também fazem parte da lista, lideradas por “Mistério no Mediterrâneo (Murder Mystery)”. “O Irlandês (The Irishman)”, de Martin Scorsese, também está entre os mais vistos.

Todos os 10 filmes foram lançados nos últimos três anos, a maioria nos últimos 12 meses, o que faz sentido levando em conta que a Netflix conquistou 43,6 milhões de clientes desde o início de 2019. Cada estreia pode alcançar um público maior do que os filmes anteriores.

Ranking

Os 10 filmes originais Netflix mais assistidos (nas quatro primeiras semanas após o lançamento):

1. Extraction – 99 milhões de visualizações

2. Bird Box – 89 milhões

3. Spenser Confidential – 85 milhões

4. 6 Underground – 83 milhões

5. Murder Mystery – 73 milhões

6. The Irishman – 64,2 milhões

7. Triple Frontier – 63 milhões

8. The Wrong Missy – 59 milhões

9. The Platform – 56,2 milhões

10. The Perfect Date – 48 milhões

A Netflix obteve sucesso com gêneros que antes lotavam as salas de cinemas, mas agora têm dificuldade para conseguir espaço com um calendário de lançamentos repleto de comics, sequências animadas e filmes de terror de baixos orçamentos. O adulto médio dos EUA vai ao cinema menos de quatro vezes por ano.

Como resultado, novos cineastas e talentos conhecidos de Hollywood recorreram à Netflix para fazer filmes. Os irmãos Russo, que coescreveram e produziram “Resgate”, também produziram filmes da Marvel, enquanto cineastas veteranos como Susanne Bier, Peter Berg e Michael Bay também aparecem nesta lista.

A Netflix lançou mais filmes originais do que qualquer grande estúdio de Hollywood nos últimos anos. A empresa conseguiu se beneficiar durante a pandemia, que fechou cinemas e obrigou a maior parte da população mundial a ficar em casa.

“Queremos um filme impactante a cada duas semanas”, diz Scott Stuber, chefe da divisão de filmes da Netflix. “Para uma pessoa, isso significa Extraction (Resgate). Para outra, The Wrong Missy (A Missy Errada).”