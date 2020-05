Morre Jerry Stiller, ator de Seinfeld e pai de Ben Stiller

O aviso veio pela conta do Twitter do ator Ben Stiller. “Triste em anunciar que meu pai, Jerry Stiller, morreu por causas naturais. Ele foi um grande pai, avô e o mais dedicado marido para Anne por 62 anos. Ele vai fazer uma enorme falta. Te amo, pai.”

Jerry Stiller tinha 92 anos e se recuperava de um derrame sofrido no começo de 2019. Para os fãs da série Seinfeld, e eles são muitos, Jerry é conhecido pelo papel de Frank Constanza, o pai do eterno looser George Constanza.

Jerry e Ben Stiller: pai e filho atuaram juntos em filmes como Zoolander Jerry e Ben Stiller: pai e filho atuaram juntos em filmes como Zoolander

Em Seinfeld, Frank Constanza, um personagem secundário na série, fez sucesso no episódio em que se propôs a inventar o seu próprio Natal, menos comercial. Com o nome de Festivus, a festa dispensava qualquer tipo de decoração e tinha um poste de alumínio no lugar da tradicional árvore.

Jerry Stiller iniciou sua carreira com a mulher, a também comediante Anne Meara, na década de 50. Pela interpretação de Frank Costanza, foi indicado ao Emmy de 1997. Ele também escreveu uma autobiografia sobre seu casamento de mais de 50 anos com Anne Meara.

O comediante trabalhou ainda no filme Hairspray e em séries como O Rei do Bairro, além de fazer a voz de tio Max nos filmes de O Rei Leão.

Ao longo da carreira, Jerry e Ben trabalharam juntos em diversos filmes, como Férias Quentíssimas, Zoolander e Zoolander 2.

Além dos trabalhos em comédia, Jerry Stiller atuou em obras de drama, como a série “Homicídio” e “The Good Wife – Pelo Direito de Recomeçar”. Em 2007, foi homenageado com uma estrela na Calçada da Fama em Hollywood.