Morre Hana Kimura, estrela de luta livre e de reality show da Netflix

A atleta de luta livre Hana Kimura chegou a ser campeã da liga juvenil JWP Junior Championship, no Japão, em 2016. Mas foi com a carreira de atriz que ela se tornou mais conhecida, ao participar da última temporada do reality show Terrace House, da Netflix, disponível no Brasil. Kimura faleceu hoje, aos 22 anos, de causa não revelada.

A notícia foi confirmada pela revista Variety com a Stardom Wrestling, organização da qual Kimura fazia parte. Em sua conta no Twitter, a entidade postou: “Sentimos muito por reportar que nossa Hana Kimura morreu. Por favor, sejam respeitosos e se permitam algum tempo para processar esta notícia. Agradecemos o seu apoio durante este período difícil”.

Kimura teria postado nas últimas semanas alguns tuítes, depois apagados, sobre o que chamou de “opiniões francas”. Em algumas publicações, ela teria falado sobre sua aparência: “Não posso negar que isso me machuca. Obrigada a todos pelo apoio. Amo isso, mas sou fraca, me perdoem. Não quero mais ser um ser humano”.

A mãe de Kimura, Kyoko Kimura, também foi atleta de luta livre. Em sua carreira artística, a jovem atuou em Terrace House: Tokyo, mais recente temporada do reality show da Netflix, uma espécie de Big Brother. No programa, seis pessoas que não se conhecem começam a dividir uma casa.

Kimura estreou no 20º episódio do reality e estava no elenco atual do programa até a paralisação das filmagens devido à pandemia do coronavírus.