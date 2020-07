Modelo brasileira é a primeira trans na capa da Sports Illustrated

A brasileira Valentina Sampaio é a primeira modelo transgênero a estampar a última edição de roupas de banho da famosa Sports Illustrated em mais de meio século de história, informou a revista à AFP.

“Eu me sinto animada e honrada”, disse a jovem, de 23 anos, citada pela revista.

“Nasci trans em uma vila de pescadores remota, humilde, no Nordeste do Brasil. O Brasil é um país lindo, mas também tem o maior número de crimes violentos e assassinatos contra a comunidade trans no mundo, três vezes mais do que nos Estados Unidos”, afirmou.

O Grupo Gay da Bahia, que contabiliza cifras em todo o Brasil, reportou 329 mortes violentas de membros da comunidade LGBTQ+ em 2019 no país, 297 homicídios e 32 suicídios ante 420 casos no ano anterior.

Sampaio, que tem origem holandesa, indígena e negra, nasceu em Aquiraz, no Ceará, em uma família com sete filhos.

“Ser transgênero normalmente significa ter as portas fechadas aos corações e às mentes das pessoas. Enfrentamos deboches, insultos, reações assustadoras e abusos físicos só por existir”, lamentou.

Na edição SI Swimsuit de 21 de julho, Sampaio posa em frente ao mar em Scrub Island, nas Ilhas Virgens britânicas, com um pequeno biquíni dourado um maiô branco cavado de uma alça.

Sampaio “é uma ativista apaixonada, uma verdadeira pioneira para a comunidade LGBTQ+ e personifica a mulher integral que estamos orgulhosos de representar na SI Swimsuit“, disse MJ Day, editora da revista SI Swimsuit, em um comunicado transmitido à AFP.

“Estamos profundamente emocionados de que Valentina estivesse disposta a confiar em nós e não pensamos duas vezes em amplificar sua voz, sua mensagem e em lhe dar uma plataforma para seu ativismo pessoal e da comunidade transgênero”, acrescentou.

A edição de roupas de banho da SI, com modelos em biquínis e maiôs em lugares paradisíacos, é uma tradição nos Estados Unidos, embora sua influência tenha diminuído nos últimos anos.

Sampaio também foi eleita no ano passado o novo rosto da campanha da Victoria’s Secret e em março de 2017 foi capa da edição francesa da Vogue.

A SI colocou uma modelo negra, Tyra Banks, em suas páginas pela primeira vez em 1997, e em 2016 voltou a inovar ao exibir uma modelo voluptuosa, Ashley Graham (manequim 48).