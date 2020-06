Liga de Basquete Feminino cancela temporada deste ano por covid-19

A Liga de Basquete Feminino (LBF) cancelou a edição 2020 do torneio. A decisão foi tomada pelas equipes e pela diretoria da competição, durante reunião por videoconferência realizada nesta terça-feira (23). A LBF teve início em 8 de março, mas foi paralisada seis dias depois, com apenas três jogos disputados, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19). As partidas estavam suspensas até o último sábado (20).

O presidente em exercício da Liga, Walter Ferreira, considerou determinante para a tomada de decisão o encontro virtual realizado ontem (22) com médicos da Confederação Brasileira de Basketball (CBB). Durante a conversa, os profissionais de saúde “colocaram com propriedade as inseguranças que poderiam haver nos jogos”, revelou o dirigente em depoimento ao site oficial da LBF.

“Mês a mês, estávamos estudando as possibilidades de retorno. Procuramos preservar a integridade de nossas atletas e comissões técnicas. Com isso, a Liga e os clubes optaram por cancelar a temporada”, acrescentou Ferreira.

A ideia era que as partidas, quando retomadas, ocorressem com portões fechados e fosse adotados os protocolos de prevenção à covid-19. O torneio seria disputado em agosto em duas sedes, teria somente um turno e jogos únicos nos playoffs.

A conclusão, segundo o comunicado da LBF, é que “ainda não há um nível de segurança ideal para que os jogos sejam realizados”. Segundo o Ministério da Saúde, até segunda (22) o Brasil registrava 1.106.470 casos confirmados e 51.217 mortes causadas por covid-19.

“Claro que não jogar um campeonato tão importante quanto a LBF não é algo que alguma atleta quer ou espera, mas com tudo que está acontecendo e esse cenário que estamos vivendo, com certeza foi a decisão mais sensata, assim como a suspensão temporária do campeonato há três meses”, disse Mariana Camargo, ala-armadora do Blumenau (SC) e presidente da Comissão de Atletas, em entrevista ao site oficial da liga.

A temporada 2020, que seria a décima da LBF, reuniu oito equipes de quatro estados: Blumenau (SC), Ituano (SP), Sodiê Doces/LSB (RJ0, Pró-Esporte/Sorocaba (SP), Sampaio Corrêa (MA), Santo André/Apaba (SP), Sesi Araraquara (SP) e Vera Cruz Campinas (SP). O Sampaio é o atual campeão.