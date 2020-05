Lacoste anuncia novo CEO para região da América Latina

Mudanças no comando da Lacoste. Pedro Zannoni acaba de assumir o cargo de CEO da região América Latina. Ele se reportará a Jean-Louis Delamarre, vice-presidente executivo de mercados e distribuição global.

A missão de Zannoni será estruturar a operação na região. O escritório do Brasil, com Rachel Maia no comando, e o da Argentina, que abrange também Chile e Argentina, funcionam hoje separadamente.

Zannoni ocupava desde 2018 o cargo de presidente da zona latino-americana da ASICS Brasil. Antes, ocupou vários cargos comerciais nos grupos Amer Sport, Babolat e Puma, antes de ingressar no grupo Adidas em 2013, onde foi sucessivamente diretor comercial sênior do Brasil e vice-presidente da Reebok na região da América Latina.

Na região América do Norte da Lacoste, assume Robert Aldrich, que começou sua carreira na Giorgio Armani e desde 2006 estava na Ermenegildo Zegna. Aldrich tambpem se reportará a Jean-Louis Delamarre.

Em comunicado, Delamarre afirmou: “Essas duas chegadas ilustram a ambição da marca de fortalecer e acelerar a penetração e a equidade da nossa marca nessas regiões. Essas nomeações vêm em um contexto particularmente difícil. No entanto, estou confiante de que Robert e Pedro demonstrarão sua liderança, compromisso e solidariedade para ajudar a Lacoste a sair mais forte dessa crise.”

A Lacoste começa a reabrir as lojas nos Estados Unidos. A marca foi criada por René Lacoste nos anos 1920, com inspiração nas quadras de tênis. A famoso polo logo se tornou uma peça popular entre os jovens urbanos. Com o passar das décadas, a Lacoste virou objeto de desejo entre fashionistas, a ponto de passar a desfilar na conceitual Semana de Moda de Paris.

Em 2018, no entanto, a Lacoste passou novamente a valorizar suas raízes esportivas. As lojas ganharam um novo layout, simulando o ambiente de um clube e com destaque para a cor verde. Como todo negócio, agora sua missão será superar globalmente a crise da pandemia do coronavírus.