Kylie e Kendall Jenner são acusadas de não pagar funcionários

Polêmica nunca é demais quando se trata da caçula do clã Kardashian. Kylie Jenner recentemente foi retirada da lista de bilionários da Forbes por ter mentido sobre sua fortuna – ou pela falta dela. Agora, ela e a irmã Kendall estão sendo acusadas de deixar de remunerar os funcionários da grife de moda Kendall + Kylie.

A acusação partiu do perfil Diet Prada, um dos mais temidos do mercado de moda. Segundo a conta do Instagram, Kylie e Kendall estão devendo os colaboradores da etiqueta de moda. A publicação também ressalta que os trabalhadores das confecções estão frequentemente sujeitos a más condições de trabalho e a salários baixos. Seriam as pessoas mais vulneráveis da cadeia de produção da moda, mesmo fora de uma pandemia.

“Muitas lojas já estão reabrindo após a covid-19 e começarão a ganhar dinheiro novamente. As fábricas, porém, ficam paradas à espera do pagamento de mercadorias produzidas que talvez nunca sejam entregues. Quando falamos em sustentabilidade, precisamos pensar além das marcas que usam algodão orgânico. Os sistemas não são sustentáveis”, afirma o post.

O Diet Prada apontou que as célebres irmãs teriam dado sinais da mudança de planos em março, quando anunciaram a suspensão da produção de peças da coleção primavera-verão devido à covid-19.

Kylie e Kendall Jenner devem manter outros projetos, como uma colaboração de maquiagem para a Kylie Cosmetics, empresa da caçula. As primeiras fotos do novo lançamento já foram divulgadas e a expectativa é de que as irmãs entreguem uma coleção inspirada nos anos 1990.

Kim, Khloe e Kourtney já tinham lançado coleções em parceria com a linha de maquiagem de Kylie. Só faltava a colaboração de Kendall, que ainda mantinha um contrato com a marca de cosméticos Estee Lauder. Em se tratando das irmãs mais famosas do universo pop, porém, tudo ainda pode acontecer.